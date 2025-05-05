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Каладзе надеется на Трампа

16:06 599

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сумеет одержать победу над так называемым «глубинным государством» (deep state).

По его словам, это откроет путь к восстановлению отношений между Грузией и США.

«Deep state пока не побежден. Мы защищаем интересы нашей страны. Если Трампу удастся его победить, мы это будем только приветствовать. Это отразится и на нас. Мы никому не дадим возможности, какой бы большой ни была страна, растоптать интересы Грузии и использовать ее так, как, например, Украину», — заявил Каладзе в беседе с журналистами.

Он также добавил, что Грузия открыта к улучшению двусторонних отношений с США: «Предыдущая администрация называла черное белым, звучала пропаганда лжи. Мы хотим, чтобы это закончилось, и отношения стали дружескими, партнерскими. Недопустимо, чтобы большое государство, как Америка, сверху смотрело на маленькую страну, у которой есть свои традиции и культура».

Напомним, что Госдепартамент США 30 ноября 2024 года объявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией. Это произошло после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил об отказе обсуждать вступление в ЕС до 2028 года и от грантов ЕС из-за давления и требований изменить принятые законы. Решение вызвало массовые протесты в стране, которые продолжаются до сих пор.

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