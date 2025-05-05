Каладзе надеется на Трампа

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сумеет одержать победу над так называемым «глубинным государством» (deep state).

По его словам, это откроет путь к восстановлению отношений между Грузией и США.

«Deep state пока не побежден. Мы защищаем интересы нашей страны. Если Трампу удастся его победить, мы это будем только приветствовать. Это отразится и на нас. Мы никому не дадим возможности, какой бы большой ни была страна, растоптать интересы Грузии и использовать ее так, как, например, Украину», — заявил Каладзе в беседе с журналистами.