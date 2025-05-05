Азербайджан и Россия обсуждают возобновление работы Русского дома в Баку

Азербайджан и Россия обсуждают возможность возобновления деятельности Русского дома в Баку.

Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью YouTube-каналу LIVETVAZ.

«По требованию азербайджанской стороны Русский дом свою деятельность прекратил. Но, как мне кажется, у нас начался позитивный диалог по этому вопросу. Ведется обсуждение также и по вопросу работы агентства Sputnik», - сказал российский посол.

Москва рассчитывает на поиск взаимоприемлемого решения, добавил Евдокимов.

Азербайджан в феврале этого года направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома ввиду отсутствия у него регистрации в качестве юридического лица. Также в феврале в МИД Азербайджана сообщили, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратило деятельность. В министерстве заявили, что российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента.