Страны Балтии строят линию обороны на границе с Россией

«Страны Балтии договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы. Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице военного ведомства Эстонии в социальной сети X.

Эстония, Латвия и Литва приняли решение о создании на границе с Россией так называемой «балтийской линии обороны».

В министерстве уточнили, что соответствующее соглашение подписали главы оборонных ведомств трех стран в минувшую пятницу, 2 мая, в Риге. Цель инициативы — создание оборонительной зоны, включающей различные инженерные сооружения, с задачей сдерживания возможной угрозы и защиты в случае ее возникновения.

Ранее Эстония, Латвия и Литва призвали Евросоюз поддержать строительство линии обороны не только вдоль российской, но и белорусской границы, аргументируя это необходимостью защиты всего ЕС. По предварительным оценкам, реализация проекта может обойтись примерно в 2,5 млрд евро.