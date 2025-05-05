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Иран пригрозил ударом по странам, откуда может быть совершена атака

17:44 682

Исламская Республика Иран будет считать законной военной целью любую страну, с территории которой может быть совершена атака на Иран.

Об этом заявил официальный представитель МИД Исмаил Багаи.

«Если территория какой-либо страны будет использована для нападения на Иран, она станет законной целью в соответствии с международным правом», — подчеркнул дипломат.

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о недавнем предупреждении иранского Минобороны.

Ранее глава оборонного ведомства Ирана Азиз Насирзаде заявил, что в случае нападения со стороны США или Израиля иранские Вооруженные силы нанесут удары по американским военным базам и другим объектам в регионе.

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