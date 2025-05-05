Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей в различных сферах, подчеркнуто, что между Азербайджаном и Марокко существуют искренние дружественные и партнерские отношения, основанные на исторической, культурной и религиозной близости.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева встретились с находящейся с визитом в Баку принцессой Королевства Марокко Лаллой Хасной.

Было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и Марокко в рамках международных организаций, в том числе ООН и Организации исламского сотрудничества. Подчеркнуто наличие большого потенциала для расширения отношений в гуманитарной и культурной сферах, а также в других областях. В этой связи с удовлетворением было упомянуто проведение Дней культуры Азербайджана в Марокко и Дней культуры Марокко в нашей стране, отмечено, что эти мероприятия создали широкую возможность для взаимного ознакомления с богатой культурой двух народов.

Было затронуто сотрудничество Азербайджана с ИСЕСКО, штаб-квартира которой находится в Марокко. Отмечено, что Азербайджан придает особое значение укреплению исламской солидарности и развитию сотрудничества между мусульманскими странами в сфере образования, науки и культуры.

В ходе беседы говорилось о визите вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Марокко и проведенных в его рамках встречах. Подчеркнуто, что в ходе встреч были обсуждены деятельность Фонда Гейдара Алиева в социальной сфере, вопросы, связанные с заботой о детях.