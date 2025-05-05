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Кадырову совсем плохо: он ищет преемника

17:52 2562

Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, что активировало сценарий смены власти в республике, сообщается в расследовании «Новой газеты Европа».

Кадыров, вероятно, смирился с вердиктом врачей и взял инициативу по передаче власти в свои руки. В Чечне усиливаются позиции его детей и лояльных кланов, связанных с семьей родственными узами. В прошлом году состояние Кадырова стабилизировалось, но в этом году он не поехал на плановый осмотр в Москву, а был госпитализирован в грозненскую клинику «Аймед», принадлежащую его жене Медни Кадыровой.

С февраля Кадыров проводит много времени в «Аймеде», ночуя под наблюдением врачей. Он передвигается по Грозному на кортеже, а для поездок по республике использует вертолет санитарной авиации. Его рабочая активность ограничивается постами в соцсетях, которые ведет пресс-служба, а представительские функции переданы председателю правительства Чечни Магомеду Даудову. Кадыров пропустил ряд имиджевых мероприятий, но инспектировал строительство микрорайона имени Путина в Грозном.

Неожиданная отставка старшей дочери Айшат Кадыровой с поста вице-премьера, а также уход с госслужбы ее сестер Хутмат и Хадижат стали ключевыми событиями. Айшат заявила, что займется бизнесом. На родственников Кадырова переоформляют бизнес-активы, ранее принадлежавшие номинальным владельцам. Отставки дочерей связаны с необходимостью прямого контроля над семейными компаниями, так как закон запрещает чиновникам заниматься предпринимательством.

Кадыров делает ставку на 17-летнего сына Адама, которого в Чечне называют «молодой копией Рамзана», и 26-летнюю Айшат, уже зарекомендовавшую себя как бизнесвумен и чиновница. Перед Кадыровым стоит задача перестроить систему власти, чтобы сохранить контроль семьи над силовыми структурами и бизнесом, а также заручиться гарантиями от Владимира Путина для своих родственников.

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