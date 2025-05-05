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НАТО без США: сможет ли Европа в одиночку справиться с Россией?

18:32 557

На фоне новой политики президента США Дональда Трампа, который пообещал сократить военное присутствие США в Европе, европейские государства-члены НАТО развернули бешеные гонки по подготовке к возможной конфронтации с Россией. Издание CNN проанализировало, смогут ли европейские армии закрыть «дыру», которая может возникнуть, если США действительно выполнят свои обещания.

Отмечается, что Европа может похвастаться достаточно большими и дорогими армиями, но они «нуждаются в серьезном притоке средств и опыта, чтобы подготовиться к худшему сценарию». В частности говорится, в последнее время Великобритания, Франция и Германия действительно вложили средства в свои устаревшие армии, однако «может пройти несколько лет, прежде чем влияние этих средств будет ощутимо на передовой».

Отмечается, что страны, расположенные ближе к границе с Россией, движутся быстрее. Так, издание напомнило, что недавно министр обороны США Пит Хегсет назвал Польшу образцом самодостаточности, «готовым инвестировать не только в свою оборону, но и в нашу общую оборону и оборону континента». Но, отметило издание, увеличение расходов Польши на оборону больше связано с ее давними напряженными отношениями с Россией, чем с желанием заслужить благосклонность Трампа.

США размещают войска в Европе с конца холодной войны, и их численность выросла после полномасштабного вторжения России, достигнув около 80 000 на континенте в прошлом году, пишет CNN со ссылкой на отчет Конгресса, но это развертывание пока значительно меньше, чем в разгар холодной войны, когда в Европе было размещено почти полмиллиона американских военнослужащих.

«Сейчас будущее этих развертываний непонятно. Европейские лидеры публично призвали Вашингтон не сокращать численность войск, но Трамп, Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс четко заявили о своем намерении усилить военное присутствие США в Южно-Китайском море», - говорится в материале.

Сейчас большинство наземных и воздушных баз США расположены в Германии, Италии и Польше. Американские базы в Центральной Европе обеспечивают противовес российской угрозе, тогда как военно-морские и воздушные базы в Турции, Греции и Италии также поддерживают миссии на Ближнем Востоке. Как отметил Центр европейского политического анализа, эти места служат «решающей основой для операций НАТО, регионального сдерживания и глобального проектирования силы».

Важнейшим же сдерживающим фактором, который имеет Европа, отмечается, являются ее ядерные боеголовки. Ведь на ранних этапах войны в Украине российский президент Владимир Путин неоднократно намекал на использование ядерного оружия, чем вызвал страх в мире.

«Но ядерное сдерживание - это сфера, в которой Европа сильно зависит от США. Великобритания и Франция - две европейские страны, обладающие ядерным оружием, - имеют лишь около десятой части российского арсенала. Однако американский ядерный арсенал примерно равен российскому, и десятки этих американских боеголовок расположены в Европе», - пишет CNN.

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