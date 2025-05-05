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Срочная эвакуация населения в украинских городах

18:40 838

Власти Сумской области Украины объявили срочную эвакуацию жителей городов Белополье и Ворожба, расположенных на северо-востоке региона вблизи границы с Россией.

К местным жителям с призывом выехать в безопасное место обратился глава Сумской районной госадминистрации Михаил Мельник, написавший об этом в Facebook.

«Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место. Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00», - написал Мельник. По его словам, записаться на эвакуацию можно круглосуточно.

Население Белополья — около 6 тыс. человек, Ворожбы — 6,6 тыс. Белополье находится примерно в 13 км от российского поселка Теткино.

Ранее стало известно, что украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта. Украинское командование предполагает, что Россия может начать наступательные действия в приграничье Сумской и Харьковской областей.

В то же время в Сумской ОГА сообщили, что российские войска продолжают попытки создать буферную зону на территории Сумской области, однако существенного успеха не имеют.

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