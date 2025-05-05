Трамп просит Эрдогана помочь остановить войну между Россией и Украиной

«Я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над прекращением нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной прямо сейчас», - написал Трамп в социальной сети Truth Social по итогам телефонного разговора с Эрдоганом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен координировать усилия по урегулированию войны между Россией и Украиной со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

*** 19:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Администрация президента Турции.

Во время телефонного разговора стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги по развитию сотрудничества с США во многих областях, в первую очередь в оборонной промышленности. Он также подчеркнул, что Анкара поддерживает подход президента США к прекращению российско-украинской войны.

Турецкий лидер также заметил, что гуманитарный кризис в Газе достиг серьезных масштабов. «Гуманитарная помощь должна поставляться в Газу бесперебойно. Турция готова сотрудничать и оказывать всевозможную поддержку для установления прекращения огня и достижения прочного мира», - сказал президент Турции. Он добавил, что Турция также прилагает усилия для защиты территориальной целостности Сирии и обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

Во время беседы Эрдоган пригласил президента США Дональда Трампа в Турцию.