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Новые Patriot для Украины

19:31 1115

Западные союзники Украины ведут переговоры о передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и намерены достичь соглашения до саммита НАТО в конце июня, сообщил источник Reuters, знакомый с ситуацией. По его словам, среди потенциальных поставщиков — США и Греция. Собеседник агентства не уточнил, о каком количестве американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) идет речь.

При этом в Греции уже опровергли сообщения о возможной отправке Patriot в Украину. «Афины не планируют отправлять свои системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в Украину», - сказали Reuters источники в греческом правительстве.

Украина все сильнее нуждается в дополнительных Patriot. 13 апреля президент Владимир Зеленский заявил о готовности купить 10 таких систем за 15 млрд долларов, чтобы защитить города от российских баллистических ракет. В тот же день «Искандеры» прилетели по Сумам. Жертвами удара стали 35 человек, включая двоих детей. До этого, 4 апреля, аналогичная баллистическая ракета попала по детской площадке в Кривом Роге, погибли 20 человек, в том числе девять детей. По данным военного портала Defence Express, сейчас у Украины есть семь полностью боеспособных Patriot. Однако для эффективной защиты страны требуется 25.

Ранее источники среди американских чиновников сообщили New York Times, что к лету Украина должна получить еще одну систему Patriot, которая сейчас ремонтируется в Израиле. Кроме того, западные союзники рассматривают передачу аналогичного ЗРК из Германии или Греции.

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