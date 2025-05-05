Орбан рассказал о конфликте с Зеленским: «Мы не потерпим такого»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал об открытом конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выступая в парламенте, Орбан подчеркнул, что никто не вправе диктовать Будапешту решения по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Орбан отметил, что на минувших выходных Зеленский раскритиковал проводимый в Венгрии референдум о приеме Украины в ЕС, назвав действия Орбана опасными.

«Я расценил эти слова как явную угрозу. Венграм нельзя угрожать, и мы не потерпим такого», – заявил Орбан. По его словам, он был вынужден пойти на конфликт, несмотря на возможные последствия, чтобы четко обозначить позицию Венгрии. «Мы должны прямо сказать украинцам, что их действия нам не на пользу», – добавил премьер.

Орбан также утверждает, что Зеленский договорился с Брюсселем о вступлении Украины в ЕС к 2030 году и ожидает, что Венгрия поддержит это решение.