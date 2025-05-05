Европейцы тянутся к Путину. А англосаксы отвергают Трампа

Удивительная тенденция в современном мире. Победители на выборах в самых различных странах определяются не только своими личными качествами, как это было прежде, но и своим отношением к двум ключевым политическим тяжеловесам. В Европе лидеры не самых больших государств тяготеют к Владимиру Путину и летят к нему как мухи на мед. Венгерский премьер Виктор Орбан, словацкий его коллега Роберт Фицо и в скором будущем, возможно, победитель выборов в Румынии Джордже Симион образуют твердую прокремлевскую платформу у старушки Европы. Президент Сербии Александр Вучич сказал, что он прибудет на парад 9 мая на Красной площади, даже если его «закуют в цепи». Таким образом он выразил возмущение запретом Европейского союза участвовать в торжествах в Москве. Но главной фигурой притяжения или отторжения в мире является все же не Путин, а президент США Дональд Трамп.

Мы видели, как в апреле прошли выборы в Канаде. Там Либеральная партия Марка Карни одержала сокрушительную победу, получив 169 мест в парламенте (их противники из Консервативной партии довольствовались 144 местами). А ведь еще каких-то полгода назад либералам предсказывали почти гарантированное поражение. Считалось, что канадские избиратели смертельно устали от этой партии, находившейся у власти три срока подряд. Но эта усталость куда-то улетучилась, когда в игру вступил другой фактор — «фактор Трампа» с пошлинами на канадскую продукцию и его «любезным» приглашение Канаде стать 51 штатом США. Отрицание Трампом жизнеспособности Канады как суверенного государства вызвало такое негодование жителей страны Кленового листа, что ситуация перевернулась -либералы под знаменами противостояния грубому давлению соседа добились убедительной победы. Менее недели спустя такой же вираж был совершен и на выборах в Австралии. Там победила Лейбористская партия премьер-министра Энтони Албаниза, которая еще два месяца назад серьезно уступала своим соперникам из Либеральной партии Питера Даттона (название пусть никого не вводит в заблуждение, речь идет о правой партии). Сомнений в том, что повлияло на исход выборов, не было ни у кого —избиратели отвергли кандидата, ассоциированного с Дональдом Трампом. Тень далекого хозяина Белого дома плотно накрыла пятый континент. Его жители не побоялись испортить отношения со своим сильным торговым партнером, от которого они зависят, в частности, в военной сфере намного больше, чем та же Канада.

Албаниза, занимающего левоцентристские позиции в Австралии, считают слишком традиционным и даже скучным политиком. Но, как пишет политический колумнист Sydney Morning Herald Шон Келли, «благодаря стараниям Трампа даже эта электорабельная слабость Албаниза стала его активом». И премьер был переизбран на второй срок, что было отмечено в стране в первый раз за два десятилетия. Его партия получила в местном 151-местном парламенте 86 мест, либералы – 40, остальные были распределены между более мелкими партиями. Для Даттона такой исход стал полным унижением — лично он потерял собственное кресло в Палате представителей. Местные обозреватели считают, что это связано было с тем, что в обстановке фактически торговой войны, объявленной Австралии, Даттон призывал к созданию аналога американского DOGE - Управления государственной эффективности, руководимого Илоном Маском, которое получило за три месяца правления Трампа ужасающую репутацию. В Австралии были сильно напуганы тем, что в случае победы Даттона людей, как и в США, будут ждать массовые увольнения под предлогом сокращения государственных трат. Мемы «DOGE Dutton» в СМИ стали бить по шансам Даттона. Энтони Албаниз в своих победных реляциях избегал упоминать имя Трампа, хотя и сказал, что его 25-процентные пошлины на канадские сталь и алюминий и 10-процентные на все остальное «вряд ли можно назвать дружественными». «Нам не нужно просить, или занимать, или копировать что-либо», - сказал Албаниз избирателям в Сиднее. – Мы не ищем вдохновения за океаном, мы находим его здесь, в нашем народе и в наших ценностях». Антитрамписты победили в Канаде и в Австралии, но их мандаты вряд ли будут легкими. «Многие полагают, что мы можем успешно развивать отношения с другими государствами, но связи между Канадой, 80 процентов экспорта которой идет в США, формировались десятилетиями и их не просто заменить», - говорит Робер Жилезо, профессор экономики университета Торонто.