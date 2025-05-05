Аzərlotereya на «Бакинском марафоне 2025»

Аzərlotereya, оставаясь верной своей традиции, и в этом году присоединилась к «Бакинскому марафону 2025» в качестве партнера, продолжив поддержку этого престижного проекта, направленного на популяризацию в стране здорового образа жизни.

Для участия в марафоне, прошедшим под девизом «Победи ветер» по инициативе Фонда Гейдара Алиева, зарегистрировались около 28 тысяч участников. Проводимый в восьмой раз марафон способствует развитию в стране спорта и продвижению здорового образа жизни.

Установленный в развлекательной зоне марафона стенд Аzərlotereya вызвал большой интерес у посетителей. Здесь для участников были организованы различные динамичные игры, победителям вручены подарки. Как и в предыдущие годы, старт и финиш марафона и в этот раз находились на Площади Государственного Флага. Участники преодолели дистанцию в 21 километр.

Забег запомнился активным участием не только граждан Азербайджана, но и иностранцев, проживающих и работающих в стране, а также граждан других государств.

Аzərlotereya, являясь официальным организатором лотерей и оператором спортивных ставок в стране, в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности и впредь будет оказывать поддержку мероприятиям, имеющим государственное значение.