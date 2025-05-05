Премьер Румынии подал в отставку

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что уходит в отставку с поста главы Кабмина, а возглавляемая им Социал-демократическая партия выходит из правящей коалиции.

По словам Марчела Чолаку, одна из целей проевропейской правящей коалиции состояла в том, чтобы выдвинуть своего кандидата на должность президента Румынии. «Одна из двух целей не была достигнута. Следовательно, коалиционное соглашение было выполнено лишь частично. Сегодня, оценив голосование румын, я предложу партии СДП выйти из этой коалиции. Если они проголосуют, естественно, я подам сегодня же прошение об отставке исполняющему обязанности президента»,— сказал премьер-министр журналистам.

Отметим, что в Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая.