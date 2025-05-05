USD 1.7000
EUR 1.9274
RUB 2.0529
Подписаться на уведомления
Украинцы нанесли мощный удар по россиянам в Курске
Новость дня
Украинцы нанесли мощный удар по россиянам в Курске

Премьер Румынии подал в отставку

20:34 428

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что уходит в отставку с поста главы Кабмина, а возглавляемая им Социал-демократическая партия выходит из правящей коалиции.

По словам Марчела Чолаку, одна из целей проевропейской правящей коалиции состояла в том, чтобы выдвинуть своего кандидата на должность президента Румынии. «Одна из двух целей не была достигнута. Следовательно, коалиционное соглашение было выполнено лишь частично. Сегодня, оценив голосование румын, я предложу партии СДП выйти из этой коалиции. Если они проголосуют, естественно, я подам сегодня же прошение об отставке исполняющему обязанности президента»,— сказал премьер-министр журналистам.

Отметим, что в Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая.

Европейцы тянутся к Путину. А англосаксы отвергают Трампа
Европейцы тянутся к Путину. А англосаксы отвергают Трампа новый поворот
19:41 1331
Элин Сулейманов с лордом Алтоном перенеслись на 1800 лет назад…
Элин Сулейманов с лордом Алтоном перенеслись на 1800 лет назад… главное на этот час
16:03 3809
В чем Россия обвинила азербайджанского депутата?
В чем Россия обвинила азербайджанского депутата?
20:07 1560
Украинцы нанесли мощный удар по россиянам в Курске
Украинцы нанесли мощный удар по россиянам в Курске все еще актуально
19:57 10938
Трамп просит Эрдогана помочь остановить войну между Россией и Украиной
Трамп просит Эрдогана помочь остановить войну между Россией и Украиной обновлено 19:46
19:46 1840
Россия вооружает Индию на фоне возможной войны с Пакистаном
Россия вооружает Индию на фоне возможной войны с Пакистаном обновлено 17:34
17:34 11281
Армения просит США, Россию и Францию не мешать: Сами решим с Азербайджаном
Армения просит США, Россию и Францию не мешать: Сами решим с Азербайджаном все еще актуально
15:45 6049
Срочная эвакуация населения в украинских городах
Срочная эвакуация населения в украинских городах
18:40 3160
НАТО без США: сможет ли Европа в одиночку справиться с Россией?
НАТО без США: сможет ли Европа в одиночку справиться с Россией?
18:32 1324
Захват и удержание территорий в Газе. Что еще включает план Израиля?
Захват и удержание территорий в Газе. Что еще включает план Израиля? обновлено 18:12
18:12 2152
Полицейских расстреляли в Махачкале
Полицейских расстреляли в Махачкале видео; обновлено 18:46
18:46 5771

ЭТО ВАЖНО

Европейцы тянутся к Путину. А англосаксы отвергают Трампа
Европейцы тянутся к Путину. А англосаксы отвергают Трампа новый поворот
19:41 1331
Элин Сулейманов с лордом Алтоном перенеслись на 1800 лет назад…
Элин Сулейманов с лордом Алтоном перенеслись на 1800 лет назад… главное на этот час
16:03 3809
В чем Россия обвинила азербайджанского депутата?
В чем Россия обвинила азербайджанского депутата?
20:07 1560
Украинцы нанесли мощный удар по россиянам в Курске
Украинцы нанесли мощный удар по россиянам в Курске все еще актуально
19:57 10938
Трамп просит Эрдогана помочь остановить войну между Россией и Украиной
Трамп просит Эрдогана помочь остановить войну между Россией и Украиной обновлено 19:46
19:46 1840
Россия вооружает Индию на фоне возможной войны с Пакистаном
Россия вооружает Индию на фоне возможной войны с Пакистаном обновлено 17:34
17:34 11281
Армения просит США, Россию и Францию не мешать: Сами решим с Азербайджаном
Армения просит США, Россию и Францию не мешать: Сами решим с Азербайджаном все еще актуально
15:45 6049
Срочная эвакуация населения в украинских городах
Срочная эвакуация населения в украинских городах
18:40 3160
НАТО без США: сможет ли Европа в одиночку справиться с Россией?
НАТО без США: сможет ли Европа в одиночку справиться с Россией?
18:32 1324
Захват и удержание территорий в Газе. Что еще включает план Израиля?
Захват и удержание территорий в Газе. Что еще включает план Израиля? обновлено 18:12
18:12 2152
Полицейских расстреляли в Махачкале
Полицейских расстреляли в Махачкале видео; обновлено 18:46
18:46 5771
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться