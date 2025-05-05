Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой?

Как писал ранее haqqin.az, в администрации президента России будущую судьбу Молдовы и Армении отдали в руки первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко. Судьбоносная для этих постсоветских стран пертурбация в Кремле произошла в начале года. С этого времени риторика Москвы в отношении Еревана резко изменилась: властям Армении и ее руководству, в адрес которых в последние годы звучали жесткие, угрожающие, а порой и оскорбительные заявления, Кремль теперь предпочитает куда более мягкие и обтекаемые формулировки, а порой и напоминания о былом братстве и союзничестве. Развеялись выпады, отступили демарши в духе «а-ля Захарова», наступил черед тонкой дипломатии, направленный на возвращение образа России в армянское сознание в ипостаси «верного союзника» и «ближайшего друга». Тонкий стиль - характерный почерк Кириенко. Он привык мягко стелить. Однако работа Кириенко не ограничится лишь информационным обеспечением и идеологической обработкой. Главная задача — контрреволюция с апофеозом возвращения во власть на предстоящих парламентских выборах пророссийско-реваншистских сил.

Кириенко – отнюдь не дилетант и вовсе не кондовый технократ, каким его восприняли в стенах Кремля в 2016 году после смещения с должности главы «Росатома» и перехода в руководящее кресло администрации. Экс-премьер России принял на себя роль «околоноля», то есть Владислава Суркова – «серого кардинала» при Волошине. «Киндер-сюрприз» Бориса Николаевича в руках у Владимира Владимировича переобулся во вдохновителя идейной концепции «нового русского мира», зацикленного на доктрине «особого пути развития» России — доминантного права российского государства над общепринятыми в цивилизованном мире нормами и правилами международных отношений и права. Кириенко – убежденный последователь российского философа Георгия Щедровицкого, основателя Московского методологического кружка, приобретший славу на советских просторах, начиная с хрущевской оттепели, включая брежневский застой и заканчивая горбачевской перестройкой. Рьяные последователи кружка, включая сына философа - Петра Щедровицкого, давно консультировали Кириенко. Щедровицкий-младший, в частности, занимал пост советника главы «Росатома». Щедровицкий уверовал в могущество социальной инженерии, представив образ человека неким подобием запрограммированной машины, которую можно и нужно определять под определенные функции.

Последователь особой роли России в новом мире – Кириенко оказался в авангарде полномасштабной агрессии России против Украины. По информации компетентных источников в Москве, с этого момента – «киндер-сюрприз» - де-факто третье лицо в иерархии российской власти с неограниченным доступом к телу Верховного правителя. Исходя из политики, осуществляемой Кириенко в Украине, нетрудно предположить о его шагах и действиях в отношении Армении и Молдовы. В 2022 году источники, близкие к Кремлю, сообщали «Медузе», что Кириенко и возглавляемое им политическое управление администрации президента занимаются формированием «имиджа России в послевоенный период». «Приглашают ученых, политологов на встречи, просят изложить свое мнение: как, по их мнению, было бы правильно и желательно», — рассказал знакомый с ходом обсуждений собеседник. Результатом этих поисков должны стать два «образа России». Первый — «экспортный», рассчитанный на зарубежную аудиторию и российские элиты. Второй — для внутреннего потребления, близкий и понятный большинству граждан России. Активное участие в разработке этих концепций принимает кремлевский аналитический центр — Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). В настоящее время этот центр даже проводит публичные мероприятия, посвященные «контурам идеологии России», о которых пишут провластные СМИ. По словам источников, именно ЭИСИ предложил «экспортный вариант» образа России: в этой концепции Россия должна стать «континентом свободы» для людей с правыми взглядами по всему миру — «условных Сильвио Берлускони или Виктора Орбана».

В Кремле не видят в этом концептуального противоречия с риторикой о «денацификации» Украины, которую, по официальной версии, якобы осуществляют российские войска. «Правый [для России] — это человек с традиционалистскими и консервативными взглядами, а не приверженец нацизма», — поясняют источники. Для внутреннего потребления в Кремле пока разработана концепция: «Россия возвращает земли, жители которых хотят быть духовно русскими». «Это чем-то напоминает СССР 2.0», — отметил один из собеседников. Кириенко занимается не только бывшим советским пространством, включая Армению, Молдову и ее сепаратистский Приднестровский регион, а также «сурковской епархией» - сепаратистскими Южной Осетией и Абхазией. Его пропагандистская машина также активно работала в период президентских выборов в США. Министерство юстиции США заявляло, что на последних выборах, увенчавшихся победой Трампа, Кириенко курировал около 30 интернет-доменов, использовавшихся российскими властями для распространения дезинформации. По словам американских чиновников, эти сайты внешне выглядели как обычные американские новостные порталы, но на деле содержали российскую пропаганду, цель которой состояла в том, чтобы подорвать международную поддержку Украины и манипулировать мнением американских избирателей в преддверии ноябрьских президентских выборов. По наблюдениям The Wall Street Journal, с момента прихода в Кремль работа Сергея Кириенко заключалась в том, чтобы убедиться: российский народ видит только то, что хочет показать Владимир Путин. «Теперь американские прокуроры утверждают, что он пытается сделать то же самое и в отношении американцев», — отмечала газета. «Он — идеальный технократ в худшем смысле этого слова», — заявляет директор Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев. Он добавил, что звезда Кириенко восходит: «Если есть приказ убить свободу слова, он сделает это самым эффективным способом».