В США нелегалам будут платить за «самодепортацию»

Администрация США начнет выплачивать нелегальным мигрантам, покинувшим страну по собственной инициативе, по 1 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности страны.

Для получения выплаты мигранты должны зарегистрироваться в специальном приложении CBP Home, уехать из США, а затем подтвердить факт нахождения за рубежом. После этого им будет перечислена 1 тыс. долларов. Кроме того, в случае добровольной депортации они могут рассчитывать на содействие американских властей в оформлении необходимых документов и получение финансовой помощи для приобретения авиабилетов.

Министерство внутренней безопасности США ожидает, что новый подход «позволит сократить расходы на депортацию примерно на 70%». «В настоящее время задержание, содержание под стражей и выдворение нелегального мигранта в среднем обходится в 17 121 доллар», - сказано в заявлении ведомства.

По оценкам DHS, программа, даже с учетом выплаты стипендий, сократит расходы США на высылку нелегальных мигрантов.