США и Израиль атакуют Йемен

США и Израиль наносят совместные удары по городу Ходейда и столице Йемена Сане, которые находятся под контролем хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах».

Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Отмечается, что в операции, проводящейся в Йемене, задействованы не менее 30 истребителей израильской армии. Сообщается, что международный аэропорт Саны также подвергся атаке.

Воздушные атаки затронулии топливные объекты, электростанции, нефтеперерабатывающие предприятия, инфраструктуру и заводы Йемена.