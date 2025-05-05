После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года Центральное разведывательное управление США опубликовало результаты расследования, из которого можно сделать вывод, что причиной пандемии СOVID-19, охватившей весь мир и парализовавшей глобальную экономику и транспорт, скорее всего, была не природа, а научная лаборатория в Китайской Народной Республике. 8 марта 2025 года cуд штата Миссури признал власти Китая ответственными за сокрытие начала пандемии COVID-19 и постановил взыскать с них более 24 миллиардов долларов, которые американские чиновники намерены получить путем ареста китайских активов. В решении судьи штата Миссури Стивена Лимбо говорится, что «Китай вводил мир в заблуждение относительно опасностей и масштабов пандемии COVID-19 и занимался монополистическими действиями по накоплению средств защиты». Другими словами, Китай, по заключению судьи Лимбо, препятствовал быстрому реагированию на пандемию в США, что сделало невозможным закупку достаточного количества средств защиты для медработников.

Это решение было отвергнуто правительством КНР, по мнению которого иск не имеет под собой никаких фактических и законных оснований или международного прецедента, а потому официальный Пекин не принимает и не примет его. В ответ Белый дом запускает 18 апреля 2025 года сайт, посвященный происхождению COVID-19, на котором ясно говорится, что распространение коронавируса стало результатом утечки вируса из научной лаборатории в Китае. Администрация Дональда Трампа приходит к выводу, что заражение людей началось с лаборатории в городе Ухань, а не с какого-то случайного заражения «нулевого пациента», употребившего в пищу мясо дикого животного. На сайте подвергнуты критике 46-й президент США Джо Байден, высокопоставленный чиновник Министерства здравоохранения США Энтони Фаучи, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также принятие руководством США таких мер, как социальное дистанцирование, обязательное ношение масок и карантин. Тогда правительство Китая опубликовало «Белую книгу» под названием «Профилактика, контроль и отслеживание происхождения COVID-19: действия и позиция Китая», в которой отмечается, что заболевание коронавирусом было зафиксировано в США задолго до инцидента в Ухани. В «Белой книге» правительство КНР утверждает, что Китай своевременно предоставил ВОЗ и международному сообществу соответствующую информацию, помог глобальной борьбе с пандемией, а исследование, проведенное китайскими учеными совместно со специалистами Всемирной организации здравоохранения, пришло к выводу, что утечка вируса из лаборатории в Ухани «крайне маловероятна». По китайской версии «имеются существенные доказательства того, что COVID19 мог появиться в США раньше, чем об этом было официально заявлено, и раньше, чем произошла вспышка эпидемии в Китае».

Наряду с этим, сенсационным может прозвучать доклад исследовательской программы NIH «All of Us», которая проверила 24.079 образцов крови, собранных со 2 января по 18 марта 2020 года у участников в 50 штатах США, и выявила девять образцов, содержащих антитела к COVID-19. Эти результаты показывают, что еще в декабре 2019 года, то есть до того, как были зарегистрированы первые официальные случаи, вирус на низком уровне уже циркулировал в США. Китайские чиновники отмечают, что в период с 2006 по 2013 годы в США было зарегистрировано не менее 1.500 серьезных лабораторных инцидентов, связанных с коронавирусами и другими крайне опасными патогенами, связанными с такими заболеваниями, как атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола, сибирская язва, оспа и птичий грипп. Все эти события указывают на то, что COVID-19 мог появиться раньше, чем об этом официально объявили США, и раньше, чем была зарегистрирована первая вспышка в Китае. Барин Каяоглу, независимый аналитик и обозреватель издания Al-Monitor, отметил в беседе с haqqin.az, что ковидный конфликт является частью торговой войны Дональда Трампа с Китаем.