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Асад ушел, сирийцы больше не ищут убежища

21:32 737

Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA) сообщило, что после падения в Сирии режима Башара Асада число заявлений от сирийцев на предоставление убежища в Евросоюзе достигло самого низкого уровня, передает Le Figaro.

«В феврале убежища в Европе запросили 5 тыс. сирийцев, что является исторически низким показателем, не наблюдавшимся более чем за десять лет», - приводит издание в понедельник данные агентства.

По информации EUAA, приход в декабре 2024 года новой власти повлек «значительное изменение» в ситуации с предоставлением убежища в Европе: число заявлений снизилось на 70% по сравнению с октябрем 2024 года.

До этого сирийцы были основными бенефициарами защиты ЕС, предоставлявшейся им в 27 государствах Евросоюза.

«Последние статистические данные по предоставлению убежища показывают, насколько важна для Европы стабильность в других регионах», - прокомментировал новую ситуацию член Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Le Figaro также отмечает, что многие европейские страны сразу после прихода к власти ХТШ приостановили рассмотрение запросов об убежище от сирийцев.

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