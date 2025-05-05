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Американским военным запретили летать на вертолетах у Пентагона

21:44 426

Сухопутные войска США были вынуждены приостановить тренировочные полеты военных вертолетов возле Пентагона из-за создания ими помех прибывающим в американскую столицу пассажирским лайнерам.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило агентство Reuters.

По его данным, 12-й батальон армейской авиации отдал такой приказ после того, как два самолета были вынуждены прервать заход на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана.

В обоих случаях причиной инцидента стали полеты военных вертолетов Black Hawk.

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