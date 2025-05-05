Трамп поддержал решение Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение России о трехдневном перемирии — «это многое», учитывая, как начинался путь урегулирования российско-украинской войны. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

«Президент Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали», — сказал Дональд Трамп журналистам.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что война в Украине не должна была произойти, отметив, что если бы он не стал президентом, то никто не говорил бы о мире. «У нас был президент, который три года не говорил с Путиным», — сказал глава государства, имея в виду своего предшественника Джо Байдена.

«Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», — добавил американский лидер.