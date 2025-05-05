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США помогут жителям Газы

5 мая 2025, 23:17 566

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены помочь жителям сектора Газа продовольствием.

«Мы намерены помочь жителям Газы получить продовольствие. Люди голодают, и мы собираемся помочь им получить еду», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Многие люди в секторе Газа живут очень плохо. Если вы посмотрите, ХАМАС делает это невозможным, потому что они забирают все, что привозится в анклав. Но мы собираемся помочь жителям Газы, потому что ХАМАС очень плохо с ними обращается», - добавил Трамп.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции - освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

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