Коррупционный скандал в Еврокомиссии

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник, что проводит «дисциплинарную процедуру» в отношении высокопоставленного чиновника ЕС, бывшего гендиректора ЕК по транспорту эстонца Хенрика Хололея по подозрению в коррупционной связи с Катаром.

«Соответствующие инстанции приняли 21 марта решение провести дисциплинарную процедуру, и она продолжается. Очевидно, что мне трудно вдаваться в подробности, учитывая, что на данный момент процедура не завершена», - сказал официальный представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать обстоятельства этого дела.

«Что касается Европейской прокуратуры, со своей стороны я могу только подтвердить, что она не проинформировала комиссию об открытии расследования на этой стадии», - добавил пресс-секретарь.

Европейские СМИ сообщили в понедельник, что Хололей в свою бытность главой гендирекции по транспорту неоднократно в 2015-2021 годах посещал Доху якобы за счет властей Катара, иногда вместе с семьей, в том числе для отдыха и развлечений, тем самым нарушая «правила о конфликте интересов, прозрачности, принятии подарков и раскрытии документов».

Парижская Le Figaro напомнила, что в тот период чиновник ЕК вел переговоры по соглашению об «открытом небе», предоставлявшему авиакомпании Qatar Airways более широкий доступ в Европейский союз. Европейская прокуратура объявила в начале ноября прошлого года об открытии расследования касательно этой сделки.

Параллельно в ЕС начали собственную внутреннюю процедуру, подтвердил представитель ЕК. По его словам, заслушав Хололея, Еврокомиссия решила 21 марта перейти от «преддисциплинарной» процедуры к «дисциплинарной». Если подозрения подтвердятся, чиновнику грозят дисциплинарные меры вплоть до увольнения из ЕК.

После первых разоблачений 55-летний функционер Еврокомиссии покинул в 2023 году пост генерального директора, заняв более низкую должность политического советника, на которой он находится и по сей день.

Le Figaro подчеркнула, что этот эпизод добавляется к делу, получившему название Qatargate, имея в виду разразившийся в декабре 2022 года скандал в Европейском парламенте в связи с фактами коррупции, в которых были замешаны Катар и Марокко.