Азербайджан и Беларусь будут совместно производить оружие

Беларусь и Азербайджан в скором времени представят совместные продукты в сфере военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус во время визита в Баку в составе делегации, возглавляемой премьер-министром Александром Турчиным.

Пантус подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество между Минском и Баку имеет стратегический характер и глубокие исторические корни. «Мы продолжаем работать планово и системно», – отметил он.

По словам главы Госкомвоенпрома, сейчас активно обсуждаются проекты по совместному производству продукции военного назначения, включая использование белорусских разработок и организацию производства на территории Азербайджана.

«Эта работа идет полным ходом, и уже скоро мы представим совместные продукты, созданные вместе с военно-промышленным комплексом Азербайджана», – заявил Пантус.