USD 1.7000
EUR 1.9274
RUB 2.0529
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Азербайджан и Беларусь будут совместно производить оружие

5 мая 2025, 23:48 575

Беларусь и Азербайджан в скором времени представят совместные продукты в сфере военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус во время визита в Баку в составе делегации, возглавляемой премьер-министром Александром Турчиным.

Пантус подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество между Минском и Баку имеет стратегический характер и глубокие исторические корни. «Мы продолжаем работать планово и системно», – отметил он.

По словам главы Госкомвоенпрома, сейчас активно обсуждаются проекты по совместному производству продукции военного назначения, включая использование белорусских разработок и организацию производства на территории Азербайджана.

«Эта работа идет полным ходом, и уже скоро мы представим совместные продукты, созданные вместе с военно-промышленным комплексом Азербайджана», – заявил Пантус.

Азербайджанские военные маршируют в центре Москвы
Азербайджанские военные маршируют в центре Москвы видео
5 мая 2025, 22:53 2409
Трамп: Россия и Украина хотят закончить войну
Трамп: Россия и Украина хотят закончить войну обновлено 23:29
5 мая 2025, 23:29 2700
Страшная месть Израиля: первые жертвы
Страшная месть Израиля: первые жертвы видео; обновлено 00:17
00:17 4503
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой?
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой? наша аналитика
5 мая 2025, 20:31 3277
Азербайджан и Россия обсуждают возобновление работы Русского дома в Баку
Азербайджан и Россия обсуждают возобновление работы Русского дома в Баку все еще актуально
5 мая 2025, 16:40 4073
Европейцы тянутся к Путину. А англосаксы отвергают Трампа
Европейцы тянутся к Путину. А англосаксы отвергают Трампа новый поворот
5 мая 2025, 19:41 2992
Элин Сулейманов с лордом Алтоном перенеслись на 1800 лет назад…
Элин Сулейманов с лордом Алтоном перенеслись на 1800 лет назад… главное на этот час
5 мая 2025, 16:03 4687
В чем Россия обвинила азербайджанского депутата?
В чем Россия обвинила азербайджанского депутата?
5 мая 2025, 20:07 4786
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей все еще актуально
5 мая 2025, 23:57 14311
Трамп просит Эрдогана помочь остановить войну между Россией и Украиной
Трамп просит Эрдогана помочь остановить войну между Россией и Украиной обновлено 19:46
5 мая 2025, 19:46 3524
Россия вооружает Индию на фоне возможной войны с Пакистаном
Россия вооружает Индию на фоне возможной войны с Пакистаном обновлено 17:34
5 мая 2025, 17:34 12464

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанские военные маршируют в центре Москвы
Азербайджанские военные маршируют в центре Москвы видео
5 мая 2025, 22:53 2409
Трамп: Россия и Украина хотят закончить войну
Трамп: Россия и Украина хотят закончить войну обновлено 23:29
5 мая 2025, 23:29 2700
Страшная месть Израиля: первые жертвы
Страшная месть Израиля: первые жертвы видео; обновлено 00:17
00:17 4503
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой?
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой? наша аналитика
5 мая 2025, 20:31 3277
Азербайджан и Россия обсуждают возобновление работы Русского дома в Баку
Азербайджан и Россия обсуждают возобновление работы Русского дома в Баку все еще актуально
5 мая 2025, 16:40 4073
Европейцы тянутся к Путину. А англосаксы отвергают Трампа
Европейцы тянутся к Путину. А англосаксы отвергают Трампа новый поворот
5 мая 2025, 19:41 2992
Элин Сулейманов с лордом Алтоном перенеслись на 1800 лет назад…
Элин Сулейманов с лордом Алтоном перенеслись на 1800 лет назад… главное на этот час
5 мая 2025, 16:03 4687
В чем Россия обвинила азербайджанского депутата?
В чем Россия обвинила азербайджанского депутата?
5 мая 2025, 20:07 4786
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей все еще актуально
5 мая 2025, 23:57 14311
Трамп просит Эрдогана помочь остановить войну между Россией и Украиной
Трамп просит Эрдогана помочь остановить войну между Россией и Украиной обновлено 19:46
5 мая 2025, 19:46 3524
Россия вооружает Индию на фоне возможной войны с Пакистаном
Россия вооружает Индию на фоне возможной войны с Пакистаном обновлено 17:34
5 мая 2025, 17:34 12464
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться