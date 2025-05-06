Трамп о присоединении Канады и визите Карни в Белый дом

Американский президент Дональд Трамп предположил, что премьер-министр Канады Марк Карни 6 мая прибудет в Белый дом, чтобы заключить торговую сделку. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

«Я не знаю, зачем он хочет со мной встретиться, но думаю, он хочет заключить сделку. Все хотят», - сказал глава вашингтонской администрации.

«Они все хотят заключить сделку, потому что у нас есть что-то, чего они все хотят», - добавил Трамп. Американский лидер неоднократно подчеркивал, что главным козырем в любых торговых переговорах является доступ к американскому рынку. Ранее телеканал Global News со ссылкой на источник в офисе главы правительства Канады сообщил, что Карни вылетит в США в ближайшее время.

Трамп также заявил, что его предложение присоединить Канаду никак не связано с идеей сделать США по общей площади территории крупнее России.

Журналистка указала, что РФ является самой большой страной в мире, а Канада находится на втором месте. Она спросила, добивается ли американский лидер присоединения Канады на правах 51-го штата, чтобы сделать США самой большой страной мира. «Нет, я никогда не думал об этом таким образом. Хоть я и застройщик недвижимости», - пошутил Трамп, который построил свое состояние в несколько миллиардов долларов на сделках в сфере недвижимости.

«Никогда, никогда не слышал подобного вопроса», - добавил он.