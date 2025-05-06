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Трамп возрождает страшилище Алькатрас

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Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:57 720

Не зря информационную политику Белого дома называют «Ни дня без газетных заголовков». Дональд Трамп не сомневался, что его распоряжение, о котором он сообщил в социальной сети, вновь открыть знаменитую тюрьму на острове Алькатрас в двух километрах от побережья Сан-Франциско, разлетится по новостным лентам. Это заведение строгого режима фигурирует в десятках книг и фильмов, и сообщение о возрождении Алькатраса уже хотя бы поэтому было обречено на большой резонанс.

Как это водится с Трампом, возможность громко прозвучать в новостях поборола здравый смысл. Американский президент, якобы озабоченный радикальным сокращением избыточных расходов казны, потребовал вновь открыть тюрьму, которую закрыли шестьдесят лет назад именно из-за чрезмерных затрат на ее содержание.

Новость про воссоздание тюрьмы на Алькатрасе уже выполнила свое дело, пора придумывать новую сенсацию, которая займет публику завтра

В 1910-12 годах на острове построили военную тюрьму для осужденных солдат и офицеров армии США, а в 1934 году она перешла в ведение гражданского Федерального бюро тюрем. Ввиду суровых условий содержания и полной невозможности сбежать, на Алькатрасе содержались самые отпетые преступники. За почти тридцать лет работы заведения было предпринято 14 попыток побега, в которых приняли участие 34 человека. Считается, что все попытки были неудачными: 23 заключенных поймали, шестерых застрелили во время побега, двое утонули, еще пятеро считаются «пропавшими без вести и предположительно утонувшими».

Казалось бы, такие прекрасные результаты, но уже к началу 60-х стало ясно, что содержание тюрьмы на Алькатрасе обходится неоправданно дорого, в три раза дороже, чем в других подобных заведениях. В частности, это было обусловлено тем, что на острове отсутствуют источники воды, и ее необходимо завозить морем, как и продукты, горючее и прочие важные предметы жизнедеятельности.

Кроме того, соляные туманы и землетрясения все время разрушали конструкции тюрьмы, и непрерывные ремонты также стоили огромных денег. Короче, место содержания самых страшных преступников в 1963 году закрыли, сделали музей и стали зарабатывать на этом неплохие деньги: Алькатрас ежегодно посещают полтора миллиона туристов, желающих пощекотать нервы в некогда жутком легендарном пристанище для самых страшных отбросов общества.

За почти тридцать лет работы заведения было предпринято 14 попыток побега, в которых приняли участие 34 человека

И вот теперь сюда снова нужно вбухать сумасшедшие средства. Тюрьма, созданная по современным стандартам, потребует полной перестройки имеющихся конструкций, с электроникой, видеонаблюдением и прочими чудесами технологии, плюс масштабные работы по защите от землетрясений. Воду, горючее и продукты опять придется доставлять морем, со всеми вытекающими финансовыми последствиями. Впрочем, может, идею удастся похоронить на этапе проекта, а там, глядишь, и сменится хозяин Белого дома.

А новость про воссоздание тюрьмы на Алькатрасе уже выполнила свое дело, пора придумывать новую сенсацию, которая займет публику завтра.

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