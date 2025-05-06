Трамп возрождает страшилище Алькатрас

Не зря информационную политику Белого дома называют «Ни дня без газетных заголовков». Дональд Трамп не сомневался, что его распоряжение, о котором он сообщил в социальной сети, вновь открыть знаменитую тюрьму на острове Алькатрас в двух километрах от побережья Сан-Франциско, разлетится по новостным лентам. Это заведение строгого режима фигурирует в десятках книг и фильмов, и сообщение о возрождении Алькатраса уже хотя бы поэтому было обречено на большой резонанс. Как это водится с Трампом, возможность громко прозвучать в новостях поборола здравый смысл. Американский президент, якобы озабоченный радикальным сокращением избыточных расходов казны, потребовал вновь открыть тюрьму, которую закрыли шестьдесят лет назад именно из-за чрезмерных затрат на ее содержание.

В 1910-12 годах на острове построили военную тюрьму для осужденных солдат и офицеров армии США, а в 1934 году она перешла в ведение гражданского Федерального бюро тюрем. Ввиду суровых условий содержания и полной невозможности сбежать, на Алькатрасе содержались самые отпетые преступники. За почти тридцать лет работы заведения было предпринято 14 попыток побега, в которых приняли участие 34 человека. Считается, что все попытки были неудачными: 23 заключенных поймали, шестерых застрелили во время побега, двое утонули, еще пятеро считаются «пропавшими без вести и предположительно утонувшими». Казалось бы, такие прекрасные результаты, но уже к началу 60-х стало ясно, что содержание тюрьмы на Алькатрасе обходится неоправданно дорого, в три раза дороже, чем в других подобных заведениях. В частности, это было обусловлено тем, что на острове отсутствуют источники воды, и ее необходимо завозить морем, как и продукты, горючее и прочие важные предметы жизнедеятельности. Кроме того, соляные туманы и землетрясения все время разрушали конструкции тюрьмы, и непрерывные ремонты также стоили огромных денег. Короче, место содержания самых страшных преступников в 1963 году закрыли, сделали музей и стали зарабатывать на этом неплохие деньги: Алькатрас ежегодно посещают полтора миллиона туристов, желающих пощекотать нервы в некогда жутком легендарном пристанище для самых страшных отбросов общества.