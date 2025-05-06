Британия готовится к войне

Соединенное Королевство разрабатывает обновленную версию плана действий на случай начала войны, опасаясь нападения со стороны враждебного государства. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, «план национальной защиты» определит последовательность действий в первые дни после предполагаемой агрессии в отношении Великобритании. Как говорится в статье, «в секретном досье будет определено, как правительство отреагирует на объявление войны», в том числе будут охвачены такие темы, как «бункеры для защиты членов кабинета министров и королевской семьи, общественное государственное вещание и накопление ресурсов».

В статье говорится, что план, который вряд ли когда-либо опубликуют, будет содержать несколько сценариев, в том числе нападение на Великобританию с использованием как обычных, так и ядерных ракет. Также впервые будет разобран сценарий кибернетической войны. По информации издания, она не расценивалась как серьезная угроза в 2005 году, когда был разработан нынешний план.

При этом The Daily Telegraph несколько раз выступает с утверждением, что основная причина разработки этого плана - существующая угроза нападения со стороны России.