Большой праздник в Москве, который мог отменить Гурбан Гурбанов

18 мая в Москве состоится выставочный матч, посвященный 20-летию победы футбольного клуба ЦСКА в Кубке УЕФА сезона 2004/2005. В этой встрече ветеранам армейцев будут противостоять футболисты команд, с которыми московский клуб играл в том еврокубковом сезоне.

Летом 2004 года ЦСКА начал свой путь к трофею в квалификации Лиги чемпионов, где его первым соперником был бакинский «Нефтчи». На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в июльскую жару команды сыграли вничью 0:0. В Москве же ЦСКА выиграл со счетом 2:0. В том матче на стадионе «Динамо» хозяева очень долго не могли забить. Отличиться им удалось лишь на 68-й минуте. А уже через четыре минуты был забит второй гол, который, по сути, решил исход противостояния.

Интересно, что все в этой игре могло сложиться иначе, если бы на 54-й минуте Гурбан Гурбанов, оказавшись с глазу на глаз с голкипером Игорем Акинфеевым, поразил ворота чемпиона России. Увы, молодой вратарь, который на долгие годы станет номер один в России, спас свою команду. Если бы нынешний главный тренер «Карабаха» забил в том эпизоде, то по тогдашним правилам выездного гола ЦСКА пришлось бы забивать минимум два мяча. «Нефтчи», конечно же, полностью сел бы в оборону, и далеко не факт, что хозяева смогли бы дважды прорвать защитную линию чемпиона Азербайджан. Одним словом, победы ЦСКА в Кубке УЕФА могло и не быть, если бы удар азербайджанского бомбардира, а в будущем лучшего тренера страны оказался точен.

Далее ЦСКА прошел шотландский «Рейнджерс» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов, где играл с «Челси», «ПСЖ» и «Порту». Опередив французов и заняв 3-е место в группе, москвичи получили право сыграть в Кубке УЕФА. Там они поочередно одолели португальскую «Бенфику», сербский «Партизан», французский «Осер», итальянскую «Парсу», а в финале, состоявшемся 18 мая 2005 года в Лиссабоне, обыграли местный «Спортинг». В ЦСКА решили пригласить на праздничный матч бывших игроков всех этих клубов. А вот ветеранов «Нефтчи» и «Рейнджерс» в Москве проигнорировали. Видимо из-за того, что ЦСКА играл с этими командами не в основной стадии. Хотя приглашение могли получить тот же Гурбан Гурбанов или, к примеру, успешно возглавляющий «Зиря» Рашад Садыхов.