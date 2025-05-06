Большой праздник в Москве, который мог отменить Гурбан Гурбанов

18 мая в Москве состоится выставочный матч, посвященный 20-летию победы футбольного клуба ЦСКА в Кубке УЕФА сезона 2004/2005.
В этой встрече ветеранам армейцев будут противостоять футболисты команд, с которыми московский клуб играл в том еврокубковом сезоне.
Летом 2004 года ЦСКА начал свой путь к трофею в квалификации Лиги чемпионов, где его первым соперником был бакинский «Нефтчи». На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в июльскую жару команды сыграли вничью 0:0. В Москве же ЦСКА выиграл со счетом 2:0. В том матче на стадионе «Динамо» хозяева очень долго не могли забить. Отличиться им удалось лишь на 68-й минуте. А уже через четыре минуты был забит второй гол, который, по сути, решил исход противостояния.
Интересно, что все в этой игре могло сложиться иначе, если бы на 54-й минуте Гурбан Гурбанов, оказавшись с глазу на глаз с голкипером Игорем Акинфеевым, поразил ворота чемпиона России. Увы, молодой вратарь, который на долгие годы станет номер один в России, спас свою команду. Если бы нынешний главный тренер «Карабаха» забил в том эпизоде, то по тогдашним правилам выездного гола ЦСКА пришлось бы забивать минимум два мяча. «Нефтчи», конечно же, полностью сел бы в оборону, и далеко не факт, что хозяева смогли бы дважды прорвать защитную линию чемпиона Азербайджан. Одним словом, победы ЦСКА в Кубке УЕФА могло и не быть, если бы удар азербайджанского бомбардира, а в будущем лучшего тренера страны оказался точен.
Далее ЦСКА прошел шотландский «Рейнджерс» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов, где играл с «Челси», «ПСЖ» и «Порту». Опередив французов и заняв 3-е место в группе, москвичи получили право сыграть в Кубке УЕФА. Там они поочередно одолели португальскую «Бенфику», сербский «Партизан», французский «Осер», итальянскую «Парсу», а в финале, состоявшемся 18 мая 2005 года в Лиссабоне, обыграли местный «Спортинг».
В ЦСКА решили пригласить на праздничный матч бывших игроков всех этих клубов. А вот ветеранов «Нефтчи» и «Рейнджерс» в Москве проигнорировали. Видимо из-за того, что ЦСКА играл с этими командами не в основной стадии. Хотя приглашение могли получить тот же Гурбан Гурбанов или, к примеру, успешно возглавляющий «Зиря» Рашад Садыхов.
По сообщениям российских СМИ, приглашение ЦСКА уже приняли Карло Кудичини, Клод Макелеле, Алексей Смертин, Жереми Нжитап («Челси»), Мануэл Фернандеш, Нуну Ассиш («Бенфика»), Андерсон Полга («Спортинг»), Марио Йепес («ПСЖ»), Манише («Порту»), Себастьян Фрей («Парма»). В армейском клубе обещают, что список футболистов «Сборной Кубка УЕФА» будет пополняться.
Во времена, когда российский футбол отстранен от международных соревнований, а в самой России серьезные турниры с участием зарубежных спортсменов не проводятся в принципе, приезд такого количества иностранных игроков станет для Москвы большим событием. Праздничный матч пройдет на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене» ровно через 20 лет после лиссабонского финала.
Ну а за армейцев под руководством Валерия Газзаева в этот день сыграют все еще продолжающий карьеру Акинфеев, Вагнер Лав, Даниэль Карвальо, Сергей Игнашевич, Милош Красич, Ивица Олич, Чиди Одиа, Евгений Алдонин, Элвер Рахимич, Осмар Феррейра, Дуду, Владимир Габулов, Алексей Березуцкий и другие. Приглашен и брат-близнец Алексея, главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий. Но тут все зависит от графика бакинской команды. С 16 по 18 мая она должна провести матч 35-го тура в чемпионате Азербайджана против «Зиря». Точная дата пока не названа.