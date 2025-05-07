Украинские беспилотники терзают Москву: Закрыты аэропорты, пропал интернет

В Туле, Ярославле, Владимире и Саранске полностью отключили мобильный интернет у всех операторов связи в связи с атакой украинских беспилотников на Москву.
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В Подмосковье БПЛА, сбитый ПВО, попал в многоквартирный дом.
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Три украинских беспилотника атаковали Москву, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, беспилотники были уничтожены средствами ПВО.
Минимум 31 рейс задерживается на вылет в столичных аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА ВСУ на Москву. 18 самолётов ждут разрешения на взлёт в Шереметьево. 25 кружат в небе в ожидании посадки. Ещё 24 отправили на запасные аэродромы. В аэропорту Внуково задерживаются 13 рейсов, ещё пять отменили.
Также сообщается, что сайт аэропорта Домодедово не работает.
*** 09:55
Министерство обороны России заявило, что за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили105 украинских беспилотников над 11 областями.
По его данным, 32 БПЛА сбили над Брянской областью, 22 — над Воронежской, 19 — над Московской областью, десять — над Пензенской, девять — над Калужской, шесть — над Белгородской. По два дрона уничтожили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.
Ночью вводились временные ограничения на работу всех четырех московских аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский). Также были закрыты аэропорты в Калуге, Самаре, Иваново, Нижнем Новгороде, Ярославле, Саратове, Волгограде, Казани и Нижнекамске, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
9 мая в Москве пройдет парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя визиты лидеров других стран в Москву на парад, заявил, что Украина «не может нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации». «Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», — сказал Зеленский. Накануне в Москве проходила репетиция воздушной части парада, и пользователи жаловались на сбой в работе мобильных операторов.
* * * 07:17
Над Москвой силами ПВО в ночь на вторник, 6 мая, были сбиты 19 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обломки одного из сбитых БПЛА, летевшего на Москву, упали в районе Каширского шоссе, написал Собянин. Предварительно серьезных повреждений и пострадавших нет. Telegram-канал Baza уточняет, что обломки беспилотника ударились в многоэтажку возле станции метро «Каширская». Mash пишет, что местные жители слышали взрыв, и ударная волна выбила стекла на верхних этажах и в цветочном магазине.
В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Кроме того, ведомство объявило о закрытии аэропортов Калуги, Волгограда, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля. Через несколько часов ограничения были сняты.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что этой ночью над областью сбиты как минимум 18 украинских беспилотников. Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что беспилотники сбивали над шестью муниципалитетами, но не уточняет, над какими. Он утверждает, что пострадавших нет, а разрушения незначительны — в основном выбитые стекла.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил, что над его областью сбиты 10 украинских дронов. Он утверждает, что жертв и разрушений нет. Губернатор призвал население ничего не снимать и не выкладывать в соцсети — «чтобы не стать невольным помощником врага».
Пензенская область расположена к юго-востоку от Москвы, между Нижегородской областью на севере и Саратовской на юге.
В ночь на 5 мая Сергей Собянин также сообщал об отражении атаки летевших на Москву дронов. Четыре беспилотника сбили в городском округе Подольск, разрушений и пострадавших не было. Аэропорт Домодедово тогда также приостанавливал прием и отправку рейсов.