Украинские беспилотники терзают Москву: Закрыты аэропорты, пропал интернет

В Туле, Ярославле, Владимире и Саранске полностью отключили мобильный интернет у всех операторов связи в связи с атакой украинских беспилотников на Москву.

*** 00:27 В Подмосковье БПЛА, сбитый ПВО, попал в многоквартирный дом.

*** 00:10 Три украинских беспилотника атаковали Москву, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, беспилотники были уничтожены средствами ПВО. Минимум 31 рейс задерживается на вылет в столичных аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА ВСУ на Москву. 18 самолётов ждут разрешения на взлёт в Шереметьево. 25 кружат в небе в ожидании посадки. Ещё 24 отправили на запасные аэродромы. В аэропорту Внуково задерживаются 13 рейсов, ещё пять отменили. Также сообщается, что сайт аэропорта Домодедово не работает.

*** 09:55 Министерство обороны России заявило, что за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили105 украинских беспилотников над 11 областями. По его данным, 32 БПЛА сбили над Брянской областью, 22 — над Воронежской, 19 — над Московской областью, десять — над Пензенской, девять — над Калужской, шесть — над Белгородской. По два дрона уничтожили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями. Ночью вводились временные ограничения на работу всех четырех московских аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский). Также были закрыты аэропорты в Калуге, Самаре, Иваново, Нижнем Новгороде, Ярославле, Саратове, Волгограде, Казани и Нижнекамске, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. 9 мая в Москве пройдет парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя визиты лидеров других стран в Москву на парад, заявил, что Украина «не может нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации». «Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», — сказал Зеленский. Накануне в Москве проходила репетиция воздушной части парада, и пользователи жаловались на сбой в работе мобильных операторов.

* * * 07:17 Над Москвой силами ПВО в ночь на вторник, 6 мая, были сбиты 19 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Обломки одного из сбитых БПЛА, летевшего на Москву, упали в районе Каширского шоссе, написал Собянин. Предварительно серьезных повреждений и пострадавших нет. Telegram-канал Baza уточняет, что обломки беспилотника ударились в многоэтажку возле станции метро «Каширская». Mash пишет, что местные жители слышали взрыв, и ударная волна выбила стекла на верхних этажах и в цветочном магазине.