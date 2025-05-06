Харьков под обстрелом: 20 попаданий, пожары, раненые...

В ночь на 6 мая российские войска атаковали ударными беспилотниками украинский город Харьков. За два часа в городе зафиксировано 20 попаданий в разных районах, известно о четырех пострадавших, передают украинские СМИ со ссылкой на местные власти.

«Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. Под ударами были четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный», - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов

По его словам, в результате одного из ударов возник пожар на одном из крупнейших рынков города.

Начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко сообщил о попадании российских дронов по частному предприятию, торговому центру и частным домам.