5 мая в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся круглый стол на тему «Качество преподавания в музыкальных и художественных школах».
Мероприятие было организовано Министерством культуры. В нём приняли участие министр культуры Адиль Керимли, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглы, председатель комитета по науке и образованию Анар Искендеров, председатель комитета по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, ректор Бакинской музыкальной академии (БМА) Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства (АДМИУ) Джейран Махмудова, известные деятели культуры, эксперты в сфере образования, руководители СМИ и другие лица.
Приветствуя участников мероприятия, Адиль Керимли отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой развитие всех сфер культуры, в том числе художественного образования, находится в центре внимания. Он заявил, что в соответствии с поручениями главы государства Министерство культуры предпринимает соответствующие шаги для приведения художественного образования в соответствие с современными требованиями. Приём учеников в музыкальные и художественные школы и центры полностью переведён в электронную форму. Кроме того, приём на работу преподавателей, а также директоров и их заместителей осуществляется централизованно — в два этапа: конкурс и собеседование.
Адиль Керимли сообщил, что с целью оценки профессиональных знаний, навыков и компетенций преподавателей, работающих в музыкальных и художественных школах, проводятся аттестации в соответствии с требованиями трудового законодательства. Он отметил, что аттестации по направлениям фортепиано и музыкальная теория, охватывающие Баку и регион Апшерон-Хызы, выявили необходимость глубокого анализа текущей ситуации в данной области.
Затем советник министра культуры Джасарет Валехов с помощью слайдов представил подробную информацию о результатах аттестации преподавателей. Было отмечено, что 112 преподавателей, получившие 3 голоса «против» и 2 «за» со стороны аттестационной комиссии, направлены на обучение по соответствующим специальностям. Обучение организовано Научно-методическим и Центром повышения квалификации по культуре Министерства культуры. После двухмесячного курса эти лица смогут вновь работать в школах при условии успешного прохождения теста и собеседования по приёму на работу.
Ректор БМА Фархад Бадалбейли, председатели комитетов Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглы, Анар Искендеров, Хиджран Гусейнова, ректор АДМИУ Джейран Махмудова, ректор Азербайджанской национальной консерватории Камила Дадашзаде, проректор Азербайджанской академии художеств Фуад Салаев, профессора БМА Назакет Римази, Кенюль Гусейнова, декан Карабахского университета, композитор Тюркер Касымзаде и другие выступили, подчеркнув важность реформ, осуществляемых Министерством культуры.
В дальнейшем мероприятие продолжилось в формате дискуссии. Председатели аттестационных комиссий поделились мнениями о процессе и выразили сожаление по поводу уровня знаний и навыков некоторых преподавателей.
На круглом столе обсуждалось текущее состояние художественного образования, заслушивались выступления по проведённой работе, высказывались предложения.