Круглый стол на тему «Качество преподавания в музыкальных и художественных школах»

Мероприятие было организовано Министерством культуры. В нём приняли участие министр культуры Адиль Керимли, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглы, председатель комитета по науке и образованию Анар Искендеров, председатель комитета по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, ректор Бакинской музыкальной академии (БМА) Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства (АДМИУ) Джейран Махмудова, известные деятели культуры, эксперты в сфере образования, руководители СМИ и другие лица.

Приветствуя участников мероприятия, Адиль Керимли отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой развитие всех сфер культуры, в том числе художественного образования, находится в центре внимания. Он заявил, что в соответствии с поручениями главы государства Министерство культуры предпринимает соответствующие шаги для приведения художественного образования в соответствие с современными требованиями. Приём учеников в музыкальные и художественные школы и центры полностью переведён в электронную форму. Кроме того, приём на работу преподавателей, а также директоров и их заместителей осуществляется централизованно — в два этапа: конкурс и собеседование.

Адиль Керимли сообщил, что с целью оценки профессиональных знаний, навыков и компетенций преподавателей, работающих в музыкальных и художественных школах, проводятся аттестации в соответствии с требованиями трудового законодательства. Он отметил, что аттестации по направлениям фортепиано и музыкальная теория, охватывающие Баку и регион Апшерон-Хызы, выявили необходимость глубокого анализа текущей ситуации в данной области.