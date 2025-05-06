USD 1.7000
EUR 1.9252
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Америка сокращает генералов

10:30 691

Министр обороны США Пит Хегсет инициировал масштабное сокращение высшего офицерского состава в Вооруженных силах.

Как сообщает Bloomberg, речь идет о снижении количества четырехзвездочных генералов и общей реорганизации командной структуры с целью повышения эффективности армии.

5 мая Хегсет подписал директиву, согласно которой предполагается сократить число генералов и адмиралов на 10% по всем видам войск, а также уменьшить количество четырехзвездочных командующих на 20%, включая офицеров Национальной гвардии. Министр заявил, что это не «кадровая чистка», а стратегическая реформа, направленная на повышение боеготовности армии.

«Больше генералов и адмиралов не означает большего успеха», — подчеркнул он в видеообращении, распространившемся в соцсетях. По словам Хегсета, инициатива предполагает сокращение раздутого административного аппарата ради усиления поддержки для рядовых военнослужащих.

Реформа, как отметил министр, была подготовлена в результате длительных консультаций с Объединенным комитетом начальников штабов и предполагает пересмотр всей архитектуры командования и распределения обязанностей в глобальных военных операциях. Он пообещал провести изменения «осторожно, но быстро».

Хегсет заявил, что реформа может стать самой масштабной со времён военной реорганизации 1986 года. Среди прочего планируется отказ от части военной техники и объединение некоторых командований, что автоматически ликвидирует ряд высших офицерских должностей.

В качестве примера министр привел данные времен Второй мировой войны: тогда 12 миллионов солдат возглавляли всего 17 четырех- и пятизвездочных офицеров, тогда как сегодня 2,1 миллиона военнослужащих подчиняются 44 генералам и адмиралам. По данным Исследовательской службы Конгресса США, на сентябрь 2023 года таких офицеров было 37.

Однако инициатива вызвала критику в Сенате. Сенатор-демократ Джек Рид заявил, что подобные решения должны основываться на анализе и обосновании, а не на произвольных процентах, поскольку в противном случае они могут ослабить армию.

Ранее Хегсет уже отменил инициативу, направленную на расширение участия женщин в системе нацбезопасности, даже несмотря на то, что она была запущена при Дональде Трампе. Также сообщалось, что по его распоряжению одну из комнат у зала для брифингов Пентагона переоборудовали в гримерку для подготовки к телеэфирам, а сам зал с февраля был частично закрыт для прессы.

Мерц не смог с первого раза
Мерц не смог с первого раза новость дополнена
12:12 334
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль»
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль» мы спрашиваем, они отвечают
11:47 884
Британия готовится к ядерной атаке России
Британия готовится к ядерной атаке России
11:48 674
Палестинская трагедия продолжается
Палестинская трагедия продолжается объектив haqqin.az
11:25 616
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 2719
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить Барин Каяоглу из издания Al-Monitor комментирует для haqqin.az
5 мая 2025, 21:25 6330
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
10:52 1058
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси фото
10:45 745
Президент Сирии едет во Францию
Президент Сирии едет во Францию
10:22 1103
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель?
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель? наша корреспонденция
01:24 5273
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой?
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой? наша аналитика
5 мая 2025, 20:31 5858

ЭТО ВАЖНО

Мерц не смог с первого раза
Мерц не смог с первого раза новость дополнена
12:12 334
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль»
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль» мы спрашиваем, они отвечают
11:47 884
Британия готовится к ядерной атаке России
Британия готовится к ядерной атаке России
11:48 674
Палестинская трагедия продолжается
Палестинская трагедия продолжается объектив haqqin.az
11:25 616
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 2719
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить Барин Каяоглу из издания Al-Monitor комментирует для haqqin.az
5 мая 2025, 21:25 6330
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
10:52 1058
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси фото
10:45 745
Президент Сирии едет во Францию
Президент Сирии едет во Францию
10:22 1103
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель?
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель? наша корреспонденция
01:24 5273
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой?
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой? наша аналитика
5 мая 2025, 20:31 5858
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться