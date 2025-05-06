Америка сокращает генералов

5 мая Хегсет подписал директиву, согласно которой предполагается сократить число генералов и адмиралов на 10% по всем видам войск, а также уменьшить количество четырехзвездочных командующих на 20%, включая офицеров Национальной гвардии. Министр заявил, что это не «кадровая чистка», а стратегическая реформа, направленная на повышение боеготовности армии.

Как сообщает Bloomberg, речь идет о снижении количества четырехзвездочных генералов и общей реорганизации командной структуры с целью повышения эффективности армии.

«Больше генералов и адмиралов не означает большего успеха», — подчеркнул он в видеообращении, распространившемся в соцсетях. По словам Хегсета, инициатива предполагает сокращение раздутого административного аппарата ради усиления поддержки для рядовых военнослужащих.

Реформа, как отметил министр, была подготовлена в результате длительных консультаций с Объединенным комитетом начальников штабов и предполагает пересмотр всей архитектуры командования и распределения обязанностей в глобальных военных операциях. Он пообещал провести изменения «осторожно, но быстро».

Хегсет заявил, что реформа может стать самой масштабной со времён военной реорганизации 1986 года. Среди прочего планируется отказ от части военной техники и объединение некоторых командований, что автоматически ликвидирует ряд высших офицерских должностей.

В качестве примера министр привел данные времен Второй мировой войны: тогда 12 миллионов солдат возглавляли всего 17 четырех- и пятизвездочных офицеров, тогда как сегодня 2,1 миллиона военнослужащих подчиняются 44 генералам и адмиралам. По данным Исследовательской службы Конгресса США, на сентябрь 2023 года таких офицеров было 37.

Однако инициатива вызвала критику в Сенате. Сенатор-демократ Джек Рид заявил, что подобные решения должны основываться на анализе и обосновании, а не на произвольных процентах, поскольку в противном случае они могут ослабить армию.

Ранее Хегсет уже отменил инициативу, направленную на расширение участия женщин в системе нацбезопасности, даже несмотря на то, что она была запущена при Дональде Трампе. Также сообщалось, что по его распоряжению одну из комнат у зала для брифингов Пентагона переоборудовали в гримерку для подготовки к телеэфирам, а сам зал с февраля был частично закрыт для прессы.