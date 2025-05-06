Как работает «Электронный рецепт»

По ее словам, ввод электронных рецептов в систему в режиме реального времени позволяет сделать их сразу доступными для аптек: «Это ускоряет процесс подготовки и использования рецептов, обеспечивая дополнительное удобство как для врача, так и для пациента. Нечитабельность или неправильная интерпретация, которые свойственны традиционным рецептам, в электронных рецептах устранены. Поскольку молекулярный состав лекарственных средств виден через систему, взаимодействия, несоответствия доз и аллергические риски можно проанализировать заранее, что повышает безопасность пациентов и улучшает качество лечения. Система «Электронный рецепт» позволяет централизованно хранить историю приема лекарств пациентом. На основе этой информации врачи могут разработать более точный план лечения, и в то же время упрощается выписка повторных рецептов».

С.Магеррамова сообщила, что отслеживание электронных рецептов через систему предотвращает случаи подделки рецептов: «Рецепты выписывают только уполномоченные врачи, а их действия фиксируются в системе, что повышает прозрачность и ответственность. В системе «Электронный рецепт» есть возможность напоминать пациенту о времени и дозировке приема лекарств, внося их в календарь. Отказ от бумажной документации не только снижает административную нагрузку на учреждения здравоохранения, но и положительно влияет на охрану окружающей среды. В целом, внедрение электронных систем обеспечивает более эффективное использование ресурсов».

Специалист отметила, что система «Электронный рецепт» является важным шагом на пути к цифровизации современного здравоохранения и вносит значительный вклад в повышение качества и эффективности медицинских услуг, предоставляемых гражданам.

«Электронный рецепт» имеет стратегическое значение с точки зрения обеспечения прозрачности, безопасности и эффективности медицинских услуг, сказала специалист. По ее словам, благодаря этой системе врачи получают возможность ответственно и профессионально выписывать лекарства, а граждане имеют доступ к медицинской информации, а также более оперативный и удобный процесс предоставления лекарственных средств: «Врачам не нужно специальное программное обеспечение для выписки электронного рецепта. Мобильное приложение Reseptim удобно в использовании и имеет простой интерфейс. После загрузки мобильного приложения Reseptim на свои мобильные устройства с таких платформ, как Google Play и Appstore, врачи регистрируются через Digital Login и выбирают название медицинского учреждения, в котором они в данный момент осуществляют запись рецепта, с помощью кнопки «Выбор профиля» и продолжают проводить запись нового рецепта.

Каждый выписанный рецепт регистрируется в системе с персональными идентификационными данными врача. Это обеспечивает прозрачность и прослеживаемость в случае возникновения любых правовых и профессиональных проблем ответственности в будущем. Мобильное приложение Reseptim учитывает молекулярный состав назначаемых пациенту препаратов и возможность выбора подходящего агента по медицинскому страхованию, который покроет стоимость этих препаратов. Каждый рецепт, выписанный врачом, регистрируется системой с уникальным кодом и доступен в личном кабинете пациента.

Магеррамова отметила, что эффективное использование инструментов цифрового здравоохранения является совместной ответственностью как работников здравоохранения, так и граждан: «Система «Электронный рецепт» служит важной платформой в этом направлении и способствует развитию здравоохранения в нашей стране в соответствии с современными требованиями».