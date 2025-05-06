Стармер и Макрон пытаются вразумить Россию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг войны в Украине и призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня для начала содержательных мирных переговоров.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании, Украина, по словам Стармера, демонстрирует готовность к диалогу и остается стороной, стремящейся к миру.