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Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Стармер и Макрон пытаются вразумить Россию

10:39 1133

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг войны в Украине и призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня для начала содержательных мирных переговоров.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании, Украина, по словам Стармера, демонстрирует готовность к диалогу и остается стороной, стремящейся к миру.

Также лидеры затронули подготовку к ближайшим саммитам Великобритании и Франции, включая встречу ЕС–Британия.

Напомним, ранее Россия отказалась поддержать инициативу США о 30-дневном перемирии, настаивая на учете своих «территориальных достижений». Кремль предлагал лишь трехдневную паузу к 9 мая, однако Украина отклонила это предложение как несерьезное и политически мотивированное.

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