Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде на мероприятии в Центре анализа международных отношений приветствовал согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он заявил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан готов выступить посредником в подписании соглашения. «Я верю, что этот вопрос также найдет свое отражение в повседневных контактах обеих стран», — добавил Хатибзаде.

Комментируя нападение на посольство Азербайджана в Тегеране в 2023 году, замминистра назвал инцидент «горьким событием» для обеих стран. По его словам, иранские правоохранительные органы провели тщательное расследование. «Судебный процесс должен быть завершен, а приговор должен быть приведен в исполнение. Уверен, что справедливость в конечном итоге восторжествует», — подчеркнул он.

Хатибзаде также отметил многогранность отношений между Ираном и Азербайджаном, подчеркнув тесную связь между народами двух стран. «В регионе нет других двух стран, которые были бы так тесно связаны друг с другом, как Иран и Азербайджан. Мы стараемся устранить искусственные барьеры, возникшие между странами, и вернуть отношения в нормальное русло», — сказал он.