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Президент Польши о прозрении Трампа

11:01 986

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Axel Springer Global Reporters Network призвал Дональда Трампа применить экономическое давление на Россию, чтобы вынудить Кремль прекратить войну против Украины.

По его словам, только Трамп располагает реальными рычагами влияния на Владимира Путина.

«Америка может применить различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Если кто-то и способен принудить Путина к миру — это президент США», — заявил Дуда.

Он отметил, что Дональд Трамп «увидел реальную картину» после недавних обсуждений с Путиным и «обладает необходимыми средствами, в том числе радикального характера, чтобы заблокировать ключевые интересы России».

Комментарии польского лидера отражают позицию ряда европейских политиков, которые надеются на усиление давления Трампа на Москву. Ранее Трамп критиковал Украину и выступал против ее вступления в НАТО, однако после встречи с Зеленским в Риме, как утверждается, заявил о возможных санкциях в адрес РФ.

По данным Reuters, США уже подготовили пакет новых экономических санкций против Москвы. Одновременно в Конгрессе рассматривается законопроект сенатора Линдси Грэма о введении 500% пошлин на энергоносители и алюминий из стран, сотрудничающих с Россией.

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