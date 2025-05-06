На что Азербайджан потратит деньги Великобритании?

В мае Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) было официально назначено оператором беспрецедентной линии оборотного капитала и финансовых гарантий объемом 5 миллиардов фунтов стерлингов, предоставленной UK Export Finance (UKEF) — британским Департаментом кредитно-гарантийной поддержки экспортных операций. Речь идет о крупнейшем механизме экспортного финансирования, когда-либо предложенном Азербайджану, и одном из крупнейших в портфеле UKEF за пределами стран ОЭСР. Подобные инструменты UKEF предоставляет только странам, входящим в перечень стратегических внешнеэкономических партнеров Великобритании, что подчеркивает растущий инвестиционно-торговый приоритет, придаваемый Азербайджану. В эксклюзивном интервью редакции haqqin.az исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев разъяснил институциональную и экономическую значимость предоставленного кредитного ресурса и ожидаемые мультипликативные эффекты для ключевых отраслей.

«До конца мая текущего года окончательно сформируется архитектура применения кредитных гарантий UKEF на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов. Эти средства не ограничены временными рамками и подлежат распределению по принципу проектного финансирования с участием британских компаний и технологий», — подчеркнул Абдуллаев. AZPROMO, действуя как уполномоченное агентство по распределению экспортно-кредитных ресурсов, провело консолидацию запросов от регулирующих и секторальных органов Азербайджана. На текущем этапе в приоритетный лист вошли два направления: развитие объектов по производству энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с использованием британских технологий, а также обновление парка гражданской авиации страны. По словам Абдуллаева, Азербайджан нацелен на привлечение высокотехнологичных британских решений в капиталоемкие и инновационно ориентированные сектора национальной экономики. С другой стороны, британские производители и поставщики смогут воспользоваться экспортным страхованием, субсидируемым кредитованием и прямыми гарантиями по линии UKEF для работы на азербайджанском рынке.