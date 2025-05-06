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На что Азербайджан потратит деньги Великобритании?

Юсиф Абдуллаев отвечает на вопросы haqqin.az
Записала Ламия Исаева, собкор
10:57 1887

В мае Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) было официально назначено оператором беспрецедентной линии оборотного капитала и финансовых гарантий объемом 5 миллиардов фунтов стерлингов, предоставленной UK Export Finance (UKEF) — британским Департаментом кредитно-гарантийной поддержки экспортных операций. Речь идет о крупнейшем механизме экспортного финансирования, когда-либо предложенном Азербайджану, и одном из крупнейших в портфеле UKEF за пределами стран ОЭСР.

Подобные инструменты UKEF предоставляет только странам, входящим в перечень стратегических внешнеэкономических партнеров Великобритании, что подчеркивает растущий инвестиционно-торговый приоритет, придаваемый Азербайджану.

В эксклюзивном интервью редакции haqqin.az исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев разъяснил институциональную и экономическую значимость предоставленного кредитного ресурса и ожидаемые мультипликативные эффекты для ключевых отраслей.

UK Export Finance (UKEF) предоставил Азербайджану беспрецедентную линию оборотного капитала и финансовых гарантий

«До конца мая текущего года окончательно сформируется архитектура применения кредитных гарантий UKEF на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов. Эти средства не ограничены временными рамками и подлежат распределению по принципу проектного финансирования с участием британских компаний и технологий», — подчеркнул Абдуллаев.

AZPROMO, действуя как уполномоченное агентство по распределению экспортно-кредитных ресурсов, провело консолидацию запросов от регулирующих и секторальных органов Азербайджана. На текущем этапе в приоритетный лист вошли два направления: развитие объектов по производству энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с использованием британских технологий, а также обновление парка гражданской авиации страны.

По словам Абдуллаева, Азербайджан нацелен на привлечение высокотехнологичных британских решений в капиталоемкие и инновационно ориентированные сектора национальной экономики. С другой стороны, британские производители и поставщики смогут воспользоваться экспортным страхованием, субсидируемым кредитованием и прямыми гарантиями по линии UKEF для работы на азербайджанском рынке.

Юсиф Абдуллаев отвечает на вопросы haqqin.az

«Экспортные кредитные гарантии — это не просто финансовая подушка, а ключ к индустриальному партнерству. Мы говорим о создании совместных цепочек добавленной стоимости, трансфере технологий и в ряде случаев организации совместного производства на территории как Азербайджана, так и Великобритании», — добавил глава AZPROMO.

Особое значение имеет возможность применения механизма back-to-back экспортных гарантий: при импорте британского оборудования и технологий произведенная в Азербайджане продукция также может быть включена в экспортные контракты, финансируемые UKEF. Таким образом, агентство рассматривает возможность содействия экспорту азербайджанской готовой продукции — не только на третьи рынки, но и обратно в Великобританию.

«Уникальность соглашения, достигнутого 2 мая в Лондоне, в том, что, поддерживая экспорт из Великобритании в Азербайджан, UKEF фактически также создает условия для стимулирования экспорта из Азербайджана за рубеж. Это важный элемент в стратегии глубокой локализации производств и стимулирования национального несырьевого экспорта», — отметил Абдуллаев.

По его словам, все это направлено на диверсификацию экономической базы Азербайджана, снижение зависимости от нефтегазового сектора и развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью. Экспертные оценки предполагают, что в случае успешной реализации первичных проектов общий объем привлеченных инвестиций может превысить рамки текущей кредитной линии — за счет вторичного эффекта и вовлечения дополнительных частных и институциональных инвесторов.

Соглашение между AZPROMO и UKEF становится таким образом не только финансовым инструментом, но и моделью двустороннего технологического и индустриального партнерства, способного кардинально изменить конфигурацию экономических отношений между Лондоном и Баку.

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