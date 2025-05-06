USD 1.7000
EUR 1.9252
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Европа переманивает американские мозги

выделены сотни миллионов
11:06 603

Накануне в Сорбонне состоялось масштабное мероприятие под названием «Выбирайте Европу для науки», призванное завлечь иностранных ученых в Европу.

Bloomberg пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции под названием «Выбирайте Европу для науки», предложил американским ученым, которые недовольны политикой Дональда Трампа, переезжать в Европу. «Если вы любите свободу, приезжайте и проводите исследования здесь», — заявил Макрон.

Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон в Сорбонне

«Никто не мог подумать, что эта великая демократия, чья экономическая модель так сильно опирается на свободную науку и инновации... совершит такую ошибку», — отметил Макрон. По его словам, Париж выделит €100 млн евро на привлечение ученых в рамках инвестиционной программы «Франция 2030».

Еще до выступления Макрона председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится упростить и сделать более привлекательным переезд в Европу ведущих ученых. Евросоюз выделит в 2025–2027 годах €500 млн на «пакет стимулов», чтобы сделать Европу «магнитом для исследователей», отметила фон дер Ляйен.

«Я верю, что наука — это ключ к нашему будущему здесь, в Европе. Без нее мы просто не сможем справиться с текущими глобальными вызовами — от здравоохранения до новых технологий, от климата до океанов. …Поэтому, как никогда ранее, мы должны защищать науку», — сказала глава Еврокомиссии.

«Мы хотим создать новую «супер-субсидию» сроком на семь лет в рамках Европейского исследовательского совета, чтобы предложить лучшим исследователям более долгосрочную перспективу. Благодаря Европейскому исследовательскому совету мы уже поддерживаем исследователей, переезжающих в Европу, предоставляя им добавки к их стипендиям. Мы удваиваем сумму, которую они могут получить в этом году. И я хочу продлить эту поддержку на 2026 и 2027 годы», — заявила фон дер Ляйен.

Еще в марте глава исследовательского Института Пастера Ясмин Белкейд в марте рассказала La Tribune Dimanche, что к ней ежедневно обращаются европейские исследователи, работающие в США, которые хотят вернуться на родину, а также американские ученые, которые больше не уверены, что могут свободно продолжать работу в Штатах.

О том, что к ним поступает все больше запросов от работающих в США ученых, заявляли и другие ведущие исследовательские организации в Европе, в том числе Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH Zurich) и Объединение Гельмгольца— крупнейшая научно-исследовательская организация Германии.

Согласно результатам опроса, который к марте провел журнал Nature, 75% респондентов (более 1200 ученых) заявили, что задумываются об отъезде из США. Среди главных вариантов, куда они могут перебраться, участники опроса называли Канаду и страны Европы.

Мерц не смог с первого раза
Мерц не смог с первого раза новость дополнена
12:12 357
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль»
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль» мы спрашиваем, они отвечают
11:47 905
Британия готовится к ядерной атаке России
Британия готовится к ядерной атаке России
11:48 690
Палестинская трагедия продолжается
Палестинская трагедия продолжается объектив haqqin.az
11:25 621
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 2727
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить Барин Каяоглу из издания Al-Monitor комментирует для haqqin.az
5 мая 2025, 21:25 6330
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
10:52 1062
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси фото
10:45 751
Президент Сирии едет во Францию
Президент Сирии едет во Францию
10:22 1108
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель?
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель? наша корреспонденция
01:24 5277
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой?
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой? наша аналитика
5 мая 2025, 20:31 5858

ЭТО ВАЖНО

Мерц не смог с первого раза
Мерц не смог с первого раза новость дополнена
12:12 357
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль»
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль» мы спрашиваем, они отвечают
11:47 905
Британия готовится к ядерной атаке России
Британия готовится к ядерной атаке России
11:48 690
Палестинская трагедия продолжается
Палестинская трагедия продолжается объектив haqqin.az
11:25 621
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 2727
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить Барин Каяоглу из издания Al-Monitor комментирует для haqqin.az
5 мая 2025, 21:25 6330
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
10:52 1062
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси фото
10:45 751
Президент Сирии едет во Францию
Президент Сирии едет во Францию
10:22 1108
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель?
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель? наша корреспонденция
01:24 5277
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой?
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой? наша аналитика
5 мая 2025, 20:31 5858
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться