Европа переманивает американские мозги

Bloomberg пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции под названием «Выбирайте Европу для науки», предложил американским ученым, которые недовольны политикой Дональда Трампа, переезжать в Европу. «Если вы любите свободу, приезжайте и проводите исследования здесь», — заявил Макрон.

«Никто не мог подумать, что эта великая демократия, чья экономическая модель так сильно опирается на свободную науку и инновации... совершит такую ошибку», — отметил Макрон. По его словам, Париж выделит €100 млн евро на привлечение ученых в рамках инвестиционной программы «Франция 2030».

Еще до выступления Макрона председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится упростить и сделать более привлекательным переезд в Европу ведущих ученых. Евросоюз выделит в 2025–2027 годах €500 млн на «пакет стимулов», чтобы сделать Европу «магнитом для исследователей», отметила фон дер Ляйен.

«Я верю, что наука — это ключ к нашему будущему здесь, в Европе. Без нее мы просто не сможем справиться с текущими глобальными вызовами — от здравоохранения до новых технологий, от климата до океанов. …Поэтому, как никогда ранее, мы должны защищать науку», — сказала глава Еврокомиссии.

«Мы хотим создать новую «супер-субсидию» сроком на семь лет в рамках Европейского исследовательского совета, чтобы предложить лучшим исследователям более долгосрочную перспективу. Благодаря Европейскому исследовательскому совету мы уже поддерживаем исследователей, переезжающих в Европу, предоставляя им добавки к их стипендиям. Мы удваиваем сумму, которую они могут получить в этом году. И я хочу продлить эту поддержку на 2026 и 2027 годы», — заявила фон дер Ляйен.

Еще в марте глава исследовательского Института Пастера Ясмин Белкейд в марте рассказала La Tribune Dimanche, что к ней ежедневно обращаются европейские исследователи, работающие в США, которые хотят вернуться на родину, а также американские ученые, которые больше не уверены, что могут свободно продолжать работу в Штатах.

О том, что к ним поступает все больше запросов от работающих в США ученых, заявляли и другие ведущие исследовательские организации в Европе, в том числе Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH Zurich) и Объединение Гельмгольца— крупнейшая научно-исследовательская организация Германии.

Согласно результатам опроса, который к марте провел журнал Nature, 75% респондентов (более 1200 ученых) заявили, что задумываются об отъезде из США. Среди главных вариантов, куда они могут перебраться, участники опроса называли Канаду и страны Европы.