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ХАМАС притворяется белым и пушистым

11:15 481

Палестинское движение ХАМАС назвало бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня, пока в секторе Газа «продолжается блокада и гуманитарная катастрофа».

Об этом заявил член политбюро движения Басем Наим в интервью AFP.

«Нет смысла вести переговоры или рассматривать новые предложения о перемирии, пока в Газе идет война на уничтожение», — отметил Наим.

Он также призвал международное сообщество «усилить давление на Израиль для прекращения насилия», которое, по его словам, «ведет к голоду и жажде».

Ранее в Палестинском обществе Красного Полумесяца сообщили о полном отсутствии продуктов и предметов первой необходимости в Газе. Организация называет текущую ситуацию самой тяжелой за последние 19 месяцев.

Между тем Израиль расширяет военную операцию. По данным портала Ynet, план включает удержание новых территорий, но официально не называется «оккупацией». Операция получила кодовое название «Колесницы Гидеона», ее цель — разгром ХАМАС и освобождение заложников.

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