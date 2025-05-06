Автомобили во всем мире подорожают из-за капризов Трампа

Введение в США нового портового сбора с судов может нанести ущерб американскому рынку автоимпорта на $150 млрд, пишет Financial Times.

Сбор в $150 за каждое транспортное средство ударит по операторам автомобилевозов, попавших «в ловушку конфликта между Вашингтоном и Пекином» в судоходной сфере.

Как отметил глава логистической компании Wallenius Wilhelmsen Лассе Кристофферсен, расходы лягут на автопроизводителей и потребителей, а неопределённость уже тормозит производство и поставки.