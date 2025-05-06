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Автомобили во всем мире подорожают из-за капризов Трампа

11:31 595

Введение в США нового портового сбора с судов может нанести ущерб американскому рынку автоимпорта на $150 млрд, пишет Financial Times.

Сбор в $150 за каждое транспортное средство ударит по операторам автомобилевозов, попавших «в ловушку конфликта между Вашингтоном и Пекином» в судоходной сфере.

Как отметил глава логистической компании Wallenius Wilhelmsen Лассе Кристофферсен, расходы лягут на автопроизводителей и потребителей, а неопределённость уже тормозит производство и поставки.

Согласно данным Всемирного совета по судоходству, крупному судну, перевозящему до 8000 автомобилей, рейс будет стоить до $1,2 млн. В 2024 году в США было импортировано 4,6 млн машин морским путём из общего мирового объёма в 29 млн.

С октября США начнут взимать пошлины с судов китайского производства, включая $50 за нетто-регистровую тонну, с ежегодным ростом до $140 к 2028 году. Даже суда, построенные в КНР, но принадлежащие другим странам, попадут под сборы — $120 за контейнер с повышением до $250.

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