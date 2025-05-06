А у нас профицит. Без распределения госраcходов

Госбюджет Азербайджана в январе-апреле 2025 года был исполнен с профицитом в более 3 млрд манатов (на 19,7% больше показателя за январь-апрель 2024 года и на 1,6% больше прогноза), в основном, за счет превышения показателей по сбору налогов и таможенных пошлин, сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство финансов.
В январе-апреле текущего года доходы госбюджета составили 13,96 млрд манатов (рост на 24,8%), а расходы - 10,96 млрд манатов (рост на 2%).
При этом поступления по линии Государственной налоговой службы (ГНС) превысили 6,92 млрд манатов (на 4% больше января-апреля 2024 года и на 6,1% больше прогноза).
От государственного таможенного комитета в госбюджет поступило 2,065 млрд манатов (рост на 4,3% к показателю прошлого года и на 1,9% к прогнозам на январь-апрель 2025 года).
Из государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет был переведен трансферт в размере 4,58 млрд манатов, что на 5% меньше ожидаемого.
В январе-апреле 2025 года поступления в бюджет от аренды госимущества через Государственную службу имущественных вопросов при Министерстве экономики составили 14,8 млн манатов, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Минфин опубликовал разбивку данных только по доходам, не указав распределение средств на госрасходы и по каким сферам.