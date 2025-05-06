А у нас профицит. Без распределения госраcходов

Госбюджет Азербайджана в январе-апреле 2025 года был исполнен с профицитом в более 3 млрд манатов (на 19,7% больше показателя за январь-апрель 2024 года и на 1,6% больше прогноза), в основном, за счет превышения показателей по сбору налогов и таможенных пошлин, сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство финансов.

В январе-апреле текущего года доходы госбюджета составили 13,96 млрд манатов (рост на 24,8%), а расходы - 10,96 млрд манатов (рост на 2%).

При этом поступления по линии Государственной налоговой службы (ГНС) превысили 6,92 млрд манатов (на 4% больше января-апреля 2024 года и на 6,1% больше прогноза).