USD 1.7000
EUR 1.9252
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

А у нас профицит. Без распределения госраcходов

Отдел экономики
11:33 628

Госбюджет Азербайджана в январе-апреле 2025 года был исполнен с профицитом в более 3 млрд манатов (на 19,7% больше показателя за январь-апрель 2024 года и на 1,6% больше прогноза), в основном, за счет превышения показателей по сбору налогов и таможенных пошлин, сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство финансов.

В январе-апреле текущего года доходы госбюджета составили 13,96 млрд манатов (рост на 24,8%), а расходы - 10,96 млрд манатов (рост на 2%).

При этом поступления по линии Государственной налоговой службы (ГНС) превысили 6,92 млрд манатов (на 4% больше января-апреля 2024 года и на 6,1% больше прогноза).

Информация о доходах есть, а о расходах нет

От государственного таможенного комитета в госбюджет поступило 2,065 млрд манатов (рост на 4,3% к показателю прошлого года и на 1,9% к прогнозам на январь-апрель 2025 года).

Из государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет был переведен трансферт в размере 4,58 млрд манатов, что на 5% меньше ожидаемого.

В январе-апреле 2025 года поступления в бюджет от аренды госимущества через Государственную службу имущественных вопросов при Министерстве экономики составили 14,8 млн манатов, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минфин опубликовал разбивку данных только по доходам, не указав распределение средств на госрасходы и по каким сферам.

Мерц не смог с первого раза
Мерц не смог с первого раза новость дополнена
12:12 362
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль»
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль» мы спрашиваем, они отвечают
11:47 913
Британия готовится к ядерной атаке России
Британия готовится к ядерной атаке России
11:48 696
Палестинская трагедия продолжается
Палестинская трагедия продолжается объектив haqqin.az
11:25 627
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 2733
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить Барин Каяоглу из издания Al-Monitor комментирует для haqqin.az
5 мая 2025, 21:25 6331
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
10:52 1064
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси фото
10:45 752
Президент Сирии едет во Францию
Президент Сирии едет во Францию
10:22 1111
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель?
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель? наша корреспонденция
01:24 5277
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой?
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой? наша аналитика
5 мая 2025, 20:31 5858

ЭТО ВАЖНО

Мерц не смог с первого раза
Мерц не смог с первого раза новость дополнена
12:12 362
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль»
Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль» мы спрашиваем, они отвечают
11:47 913
Британия готовится к ядерной атаке России
Британия готовится к ядерной атаке России
11:48 696
Палестинская трагедия продолжается
Палестинская трагедия продолжается объектив haqqin.az
11:25 627
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 2733
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить
Трамп доказал: коронавирус - оружие Китая, чтобы убить Барин Каяоглу из издания Al-Monitor комментирует для haqqin.az
5 мая 2025, 21:25 6331
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
Иран хочет лавры миротворца между Азербайджаном и Арменией
10:52 1064
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси
Ильхам Алиев принял премьера Беларуси фото
10:45 752
Президент Сирии едет во Францию
Президент Сирии едет во Францию
10:22 1111
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель?
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель? наша корреспонденция
01:24 5277
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой?
Как Путин с Кириенко хотят поглотить Армению с Молдовой? наша аналитика
5 мая 2025, 20:31 5858
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться