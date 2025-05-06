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Европейцы готовятся отбиваться от России беспилотниками

11:36 460

Европейские инвесторы начали активно инвестировать в производителей разведывательных беспилотников — немецкую Quantum Systems и португальскую Tekever, пишет Financial Times.

Совокупный объем вложений в обе компании превысил €2 млрд.

Quantum Systems привлекла €160 млн от лондонского венчурного фонда Balderton Capital, а также получила поддержку от Airbus Defence, Hensoldt и инвестора Питера Тиля.

Tekever, по словам ее главы Рикарду Мендеша, зафиксировала спрос, позволивший удваивать производство ежегодно, и в 2025 году планирует выпустить свыше 200 систем. Общий объем инвестиций в компанию также превысил €1 млрд.

Обе компании поставляют дроны, в том числе AR3 и AR5, для нужд Украины, а интерес к оборонным и двойным технологиям в Европе стремительно растет.

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