Радостная новость от иранцев для Азербайджана

Возобновлены ежедневные авиарейсы Тегеран - Баку. Об этом на пресс-конференции сказала представитель правительства Ирана Фатима Мохеджерани.

«На фоне первого визита президента Масуда Пезешкиана в Азербайджан была достигнута договоренность о разработке всеобъемлющего проекта документа по стратегическому сотрудничеству и экономической дипломатии с целью укрепления двустороннего политического доверия, а также о проведении многочисленных встреч с инвесторами частного сектора. В результате этого визита возобновлены ежедневные авиарейсы Тегеран-Баку, которые долгое время не выполнялись», - отметила она.

В то же время советник министра дорог и городского развития Ирана, директор Центра международных отношений министерства Амин Тараффо заявил о планируемом запуске прямых авиарейсов из Тегерана и Тебриза в Баку и обратно.

По его словам, рейсы по маршруту Тегеран-Баку будут организовываться четыре раза в неделю, а Тебриз-Баку — два раза в неделю.

Тараффо отметил, что Иранская организация гражданской авиации в настоящее время ведёт переговоры с соответствующими структурами Азербайджана. Эксперты работают над организацией рейсов в ближайшей перспективе.