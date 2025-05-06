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Радостная новость от иранцев для Азербайджана

11:38 1216

Возобновлены ежедневные авиарейсы Тегеран - Баку. Об этом на пресс-конференции сказала представитель правительства Ирана Фатима Мохеджерани.

Фатима Мохеджерани

«На фоне первого визита президента Масуда Пезешкиана в Азербайджан была достигнута договоренность о разработке всеобъемлющего проекта документа по стратегическому сотрудничеству и экономической дипломатии с целью укрепления двустороннего политического доверия, а также о проведении многочисленных встреч с инвесторами частного сектора. В результате этого визита возобновлены ежедневные авиарейсы Тегеран-Баку, которые долгое время не выполнялись», - отметила она.

В то же время советник министра дорог и городского развития Ирана, директор Центра международных отношений министерства Амин Тараффо заявил о планируемом запуске прямых авиарейсов из Тегерана и Тебриза в Баку и обратно.

По его словам, рейсы по маршруту Тегеран-Баку будут организовываться четыре раза в неделю, а Тебриз-Баку — два раза в неделю.

Тараффо отметил, что Иранская организация гражданской авиации в настоящее время ведёт переговоры с соответствующими структурами Азербайджана. Эксперты работают над организацией рейсов в ближайшей перспективе.

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