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Британия готовится к ядерной атаке России

11:48 698

Власти Великобритании начали готовиться к военному нападению со стороны России и разрабатывают обновленную версию плана действий на случай войны, который последний раз редактировался в 2005 году, пишет The Telegraph. По данным издания, разработка носит название «план национальной обороны». Он определит последовательность действий в первые дни конфликта, если Великобритания подвергнется агрессии.

В частности, в секретном досье будет определено, как правительство должно реагировать на объявление войны и управлять страной в военное время. Также будет описан порядок использования бункеров, предназначенных для защиты членов Кабинета министров и королевской семьи, железных и автомобильных дорог, гражданского флота, почтовых и телефонных сетей. Кроме того, план должен предусматривать порядок организации общественного вещания и «накопления ресурсов».

Ожидается, что в документе будут изложены несколько сценариев начала конфликта, два из которых — нападение на Великобританию с использованием обычных или ядерных ракет. Также впервые будет детально прописан сценарий кибернетической войны, которая не была реальной угрозой в 2005 году. При этом, как отмечает Telegraph, маловероятно, что план будет обнародован в течение ближайших десятилетий.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что при предыдущем правительстве, сформированном Консервативной партией, армия оказалась недофинансирована и была «опустошена» до такой степени, что не смогла бы сдержать врага в случае начала боевых действий. «Великобритания, как и многие другие страны, по сути, стала очень опытной и готовой к проведению [ограниченных] военных операций. К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы к войне, мы не может сдерживать [противника]», — отметил Хили.

В феврале 2024 года Минобороны Великобритании выпустило доклад, в котором говорилось, что вооруженным силами страны не хватает подготовки и ресурсов для ведения боевых действий высокой интенсивности. «Несмотря на возможность развертывания в короткие сроки и выполнения обязательств, наше расследование показало, что готовности к тотальной, затяжной войне уделяется недостаточно внимания и ей необходимо уделять пристальное внимание на постоянной основе», — подчеркивали в военном ведомстве.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса готовиться к возможной войне с Россией через «четыре–пять лет». «То, что сейчас происходит в Украине, может произойти и с нами», — подчеркнул он. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль также предупреждал, что Россия может напасть на страны НАТО к 2030 году. Он отметил: президент РФ Владимир Путин стремится не только расширить влияние России в Европе, но и вытеснить военное присутствие США с континента. Цели Москвы включают не только захват Украины, но и создание нового мирового порядка, отмечал Каль.

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