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Глава белорусской биржи: «Азербайджан теряет прибыль»

мы спрашиваем, они отвечают
Ламия Исаева, собкор
11:47 919

«В прошлом году Азербайджан занял третье место по закупкам товаров на белорусской универсальной товарной бирже, в настоящее время на бирже аккредитованы 156 азербайджанских компаний. Их основной интерес - пиломатериалы, аминокислоты, сливочное масло, сухое молоко, сахарный песок и мясная продукция».

Об этом в интервью haqqin.az заявил председатель правления белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ, подконтрольна государству) Александр Осмоловский.

В свою очередь, глава БУТБ выразил заинтересованность в том, чтобы Азербайджан торговал на БУТБ горюче-смазочными материалами.

В настоящее время Беларусь закупает горюче-смазочные материалы у России.

Отметим, что по итогам 2024 года объем биржевых торгов между компаниями Азербайджана и Беларуси вырос на 240% по сравнению с 2023 годом и достиг $107 млн. В первом квартале 2025 года этот показатель  составил $35 млн. Доля биржевых торгов в товарообороте Беларуси и Азербайджана составляет 21%.

При этом А.Осмоловский с сожалением констатирует, что продукция большинства азербайджанских компаний на белорусской бирже реализуется через посредников из других стран, и Азербайджан теряет прибыль. По его словам, данная нежелательная тенденция не связана с проблемой взаиморасчетов, ведь торги через БУТБ осуществляются как в долларах, так и в евро, юанях и в других валютах.

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