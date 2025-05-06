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Нефть пошла вверх

12:04 392

Цены на нефть выросли утром во вторник более чем на 1% после недавнего падения, вызванного решением ОПЕК+ ускорить рост добычи, пишет The Moscow Times.

Опасения, что нефти будет на рынке слишком много, при этом не исчезли.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 10:10 по Баку выросли на 1,73% - до $61,27 за баррель, марки WTI подорожали на 1,72% - до $58,11 за баррель.

«Сегодняшний небольшой отскок нефти выглядит скорее техническим, чем фундаментальным, - сказал Йеап Джун Ронг из IG. - Сохраняющиеся негативные факторы, включая кардинальное изменение производственной стратегии ОПЕК+, неопределенность спроса на фоне рисков американских пошлин и понижение ценовых прогнозов продолжают оказывать давление на общую динамику цен».

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