Нефть пошла вверх

Цены на нефть выросли утром во вторник более чем на 1% после недавнего падения, вызванного решением ОПЕК+ ускорить рост добычи, пишет The Moscow Times.
Опасения, что нефти будет на рынке слишком много, при этом не исчезли.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 10:10 по Баку выросли на 1,73% - до $61,27 за баррель, марки WTI подорожали на 1,72% - до $58,11 за баррель.
«Сегодняшний небольшой отскок нефти выглядит скорее техническим, чем фундаментальным, - сказал Йеап Джун Ронг из IG. - Сохраняющиеся негативные факторы, включая кардинальное изменение производственной стратегии ОПЕК+, неопределенность спроса на фоне рисков американских пошлин и понижение ценовых прогнозов продолжают оказывать давление на общую динамику цен».