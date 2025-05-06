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Адвокат не пришел, суд перенесли

12:04 391

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении таможенника Афсара Мирзалиева и Сафара Сафарова, обвиняемых в попытке незаконного ввоза в страну 41 золотого слитка.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Нигяр Имановой стало известно, что к защите обвиняемого Мирзалиева присоединился новый адвокат. Адвокат направил обращение в суд, указав, что не сможет участвовать в заседании, и попросил перенести процесс. Судья приняла это ходатайство во внимание.

Судебное заседание назначено на 20 мая.

Мирзалиев и Сафаров обвиняются в попытке ввезти на территорию Азербайджана крупную партию золота путем контрабанды. По версии следствия, они прибыли в Международный аэропорт Гейдар Алиев рейсом Стамбул — Баку и незаконно ввезли в страну 41 золотой слиток общим весом 3 килограмма 145 граммов. Общая стоимость слитков составила 461 тысячу манатов.

Мирзалиев работал старшим инспектором отдела таргетинга и координации Управления оперативных расследований Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета.

Сафарову предъявлено обвинение по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а Мирзалиеву — по статьям 206.3.2 и 206.3.3 УК (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). В отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.

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