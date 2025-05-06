Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли стабилизировать обстановку и в ряде случаев перехватить инициативу у россиян на Покровском направлении Донецкой области. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Покровское направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта в российско-украинской войне. Армия Украины не только стабилизировала ситуацию в этом районе, но и в некоторых местах перешла к активным действиям», – отметил Сырский.

Особое внимание главком ВСУ уделил 425-му отдельному штурмовому полку «Скала», который успешно применил тактику активной обороны, нанося армии РФ значительные потери. «Бойцы «Скалы» неоднократно демонстрировали способность возвращать утраченные территории. Это было в 2022 году под Изюмом во время Харьковской операции, и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском», – подчеркнул он.

Вчера, 5 мая, стало известно о новом наступлении ВСУ в Курской области. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», украинские силы подорвали мосты и начали атаку, задействовав бронегруппы. Инженерная техника проложила пути через минные поля, обеспечив продвижение бронетехники и десанта.