Асиф обещает гибель человечеству

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.
«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.
*** 12:31
Власти Индии усиливают меры по защите веб-сайтов оборонных учреждений от хакерских атак.
Как сообщает газета Hindu со ссылкой на источники в военных кругах, на фоне обострения отношений с Пакистаном Индия активизировала кибернаблюдение и усилила меры цифровой безопасности.
Этот вопрос обсуждался на совещании Минобороны с премьер-министром Нарендрой Моди. Поводом стали ранее зафиксированные кибератаки, в том числе попытки взлома сайтов военно-инженерной службы, Института оборонных исследований и госсектора компании Armoured Vehicle Nigam Limited. Источники Hindu утверждают, что кибершпионаж велся с территории Пакистана.