USD 1.7000
EUR 1.9252
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Асиф обещает гибель человечеству

ОБНОВЛЕНО 21:23
21:23 3342

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что «никто не выживет на этой планете» в случае нападения Индии.

«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», - сказал Асиф.

*** 12:31

Власти Индии усиливают меры по защите веб-сайтов оборонных учреждений от хакерских атак.

Как сообщает газета Hindu со ссылкой на источники в военных кругах, на фоне обострения отношений с Пакистаном Индия активизировала кибернаблюдение и усилила меры цифровой безопасности.

Этот вопрос обсуждался на совещании Минобороны с премьер-министром Нарендрой Моди. Поводом стали ранее зафиксированные кибератаки, в том числе попытки взлома сайтов военно-инженерной службы, Института оборонных исследований и госсектора компании Armoured Vehicle Nigam Limited. Источники Hindu утверждают, что кибершпионаж велся с территории Пакистана.

А Путину не жалко для Моди и одной «иглы»
А Путину не жалко для Моди и одной «иглы» наш комментарий
20:01 2737
Минюст - чемпион
Минюст - чемпион фото
21:36 1016
Трамп издевается над новым премьером Канады
Трамп издевается над новым премьером Канады обновлено 22:19; видео
22:19 2121
Асиф обещает гибель человечеству
Асиф обещает гибель человечеству ОБНОВЛЕНО 21:23
21:23 3343
Россия ударила по детям баллистической ракетой: множество жертв
Россия ударила по детям баллистической ракетой: множество жертв
21:04 3039
Глава Апшерона приехал в Астрахань к Бабушкину
Глава Апшерона приехал в Астрахань к Бабушкину фото
20:32 2138
Трамп заключил свою первую сделку. С хуситами
Трамп заключил свою первую сделку. С хуситами обновлено 22:37
22:37 3769
Товарищ Ким подарил Путину 15 тысяч рабочих
Товарищ Ким подарил Путину 15 тысяч рабочих наш комментарий
19:45 2877
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана Сергей Мигдаль комментирует для haqqin.az
15:09 4750
Олег Бакинский на свободе
Олег Бакинский на свободе срочно в номер
18:00 6610
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США президент Фонда Центра стратегического анализа Витольд Юраш отвечает на вопросы haqqin.az
12:58 5552

ЭТО ВАЖНО

А Путину не жалко для Моди и одной «иглы»
А Путину не жалко для Моди и одной «иглы» наш комментарий
20:01 2737
Минюст - чемпион
Минюст - чемпион фото
21:36 1016
Трамп издевается над новым премьером Канады
Трамп издевается над новым премьером Канады обновлено 22:19; видео
22:19 2121
Асиф обещает гибель человечеству
Асиф обещает гибель человечеству ОБНОВЛЕНО 21:23
21:23 3343
Россия ударила по детям баллистической ракетой: множество жертв
Россия ударила по детям баллистической ракетой: множество жертв
21:04 3039
Глава Апшерона приехал в Астрахань к Бабушкину
Глава Апшерона приехал в Астрахань к Бабушкину фото
20:32 2138
Трамп заключил свою первую сделку. С хуситами
Трамп заключил свою первую сделку. С хуситами обновлено 22:37
22:37 3769
Товарищ Ким подарил Путину 15 тысяч рабочих
Товарищ Ким подарил Путину 15 тысяч рабочих наш комментарий
19:45 2877
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана Сергей Мигдаль комментирует для haqqin.az
15:09 4750
Олег Бакинский на свободе
Олег Бакинский на свободе срочно в номер
18:00 6610
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США президент Фонда Центра стратегического анализа Витольд Юраш отвечает на вопросы haqqin.az
12:58 5552
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться