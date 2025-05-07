Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет

Согласно опросу, проведенному Палестинским центром политических и социологических исследований, 49% жителей Газы готовы обратиться к Израилю за помощью в эмиграции через израильские порты и аэропорты.

Опрос, проходивший с 1 по 4 мая в Газе, Иудее и Самарии, был организован примерно через шесть недель после возобновления израильских военных операций в Газе, вызванного срывом краткосрочного прекращения огня. В то же время 50% опрошенных заявили, что не готовы просить Израиль о содействии в выезде. Исследование, проведенное аналитическим центром в Рамалле при поддержке западных доноров, также выявило значительную поддержку протестов против ХАМАС в Газе. Около 48% жителей анклава поддержали серию антихамасовских демонстраций, прошедших в различных частях Газы. Для сравнения, в Иудее и Самарии протесты поддерживают лишь 14% опрошенных, что указывает на редкое публичное выражение оппозиции террористической группировке. Вместе с тем 54% жителей Газы считают, что протесты организованы израильскими спецслужбами и направляются извне, как утверждает ХАМАС. Только 20% опрошенных полагают, что демонстрации отражают подлинное мнение населения. Израильские официальные лица заявили, что готовы помочь жителям Газы, желающим покинуть анклав, однако Израилю не удалось убедить другие страны принять эмигрантов.

*** 12:48 Расширение армией Израиля масштабов военной операции в секторе Газа может привести к эмиграции с территории палестинского анклава 1,4-1,8 млн его жителей. Об этом пишет со ссылкой на источники эмиратская газета The National.