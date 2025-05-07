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Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет

ОБНОВЛЕНО 00:47
00:47 1870

Согласно опросу, проведенному Палестинским центром политических и социологических исследований, 49% жителей Газы готовы обратиться к Израилю за помощью в эмиграции через израильские порты и аэропорты.

Опрос, проходивший с 1 по 4 мая в Газе, Иудее и Самарии, был организован примерно через шесть недель после возобновления израильских военных операций в Газе, вызванного срывом краткосрочного прекращения огня. В то же время 50% опрошенных заявили, что не готовы просить Израиль о содействии в выезде.

Исследование, проведенное аналитическим центром в Рамалле при поддержке западных доноров, также выявило значительную поддержку протестов против ХАМАС в Газе. Около 48% жителей анклава поддержали серию антихамасовских демонстраций, прошедших в различных частях Газы. Для сравнения, в Иудее и Самарии протесты поддерживают лишь 14% опрошенных, что указывает на редкое публичное выражение оппозиции террористической группировке.

Вместе с тем 54% жителей Газы считают, что протесты организованы израильскими спецслужбами и направляются извне, как утверждает ХАМАС. Только 20% опрошенных полагают, что демонстрации отражают подлинное мнение населения. Израильские официальные лица заявили, что готовы помочь жителям Газы, желающим покинуть анклав, однако Израилю не удалось убедить другие страны принять эмигрантов.

*** 12:48 

Расширение армией Израиля масштабов военной операции в секторе Газа может привести к эмиграции с территории палестинского анклава 1,4-1,8 млн его жителей. Об этом пишет со ссылкой на источники эмиратская газета The National.

Накануне израильский портал Ynet проинформировал, что военно-политический кабинет еврейского государства одобрил план расширения операции в Газе. По данным гостелерадиокомпании Израиля Kan, операция, получившая название «Колесницы Гидеона», предполагает разгром движения ХАМАС. С этой целью планируется провести «масштабную эвакуацию всего населения Газы» в южную часть сектора, которая должна стать зоной безопасности под контролем израильских войск, в то время как в остальных районах анклава армия получит «оперативную свободу действий».

Источники The National указывают, что зона безопасности будет представлять собой участок площадью от 50 до 70 кв. км вблизи границы Газы с Египтом. Израильское руководство якобы планирует намеренно создать на этой территории невыносимые условия для того, чтобы вынудить до 1,8 млн из 2,3 млн жителей покинуть анклав и эмигрировать. В таком случае в Газе должны остаться лишь от 500 тыс. до 900 тыс. палестинцев. «Там будут палатки, примитивные медицинские клиники и школы, все будет находиться под пристальным наблюдением израильских военных. Поставки гуманитарной помощи станут минимальными, поскольку предполагается, что палестинцам будет настолько тяжело там жить, что многие из них захотят уехать», - заявил газете один из источников.

Собеседники издания сравнили этот сценарий с Ан-Накбой - массовым исходом палестинцев с территории современного Израиля в результате первой арабо-израильской войны 1948-1949 годов.

Источники Kan ранее указывали, что развертывание Израилем дополнительных сил перед операцией открывает «окно возможностей» до окончания визита президента США Дональда Трампа в регион для реализации сделки по освобождению заложников. Тем не менее даже в случае достижения соглашения «Израиль будет стремиться сохранить территории, которые были зачищены и присоединены к зоне безопасности». Вместе тем, если сделка по освобождению заложников не будет заключена, операция «Колесницы Гидеона» начнется с большой интенсивностью и не прекратится, пока все ее цели не будут достигнуты.

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